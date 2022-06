Ed Sheeran recibe un millón de dólares tras ganar juicio por plagio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ed Sheeran fue acreedor a una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios tras salir victorioso del juicio que protagonizó contra unos compositores que lo acusaron de plagio por su tema “Shape of you”.

Fue el pasado mes de abril cuando la Alta Corte de Londres falló en favor del cantante al señalar que no copió “deliberadamente” ni “inconscientemente” parte de la melodía de la canción de Oh Why (2015), compuesta por Sami Chokri y Ross O’Donoghue, para su Shape of You, una de las canciones más escuchadas en el mundo.

Durante su defesa, Ed Sheeran negó haber “tomado prestadas ideas de compositores menos conocidos”, esto luego de que el abogado de los demandantes lo tachara de “una urraca”, ave que es regularmente conocida como ‘ladrona’.

En una audiencia complementaria llevada a cabo el martes 21 de junio, se dio a conocer la retribución a la que el intérprete de “Perfect” y “Bad Habits” se hizo acreedor tras ganar el juicio.

El juez Antony Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 1,125 millones de dólares (916, 200 libras).

Tras su triunfo, Ed Sheeran rompió el silencio sobre la experiencia y afirmó que a pesar del resultado, las cosas no han ido como ‘miel sobre hojuelas’. “Sólo quiero decir que no soy una entidad. No soy una corporación, soy un ser humano, soy un padre, soy un esposo, soy un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable“, dijo el famoso en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, siento que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales“, concluyó.

