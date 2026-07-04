Trump arremete contra Europa y vincula la migración con el deterioro de las naciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este sábado sus críticas a la política migratoria de los países europeos y advirtió sobre el peligro de recibir a “delincuentes” provenientes de “países del Tercer Mundo”.

“Europa está aprendiendo que, cuando acoges a delincuentes del Tercer Mundo, te conviertes en un país del Tercer Mundo”, escribió en su red, Truth Social, el mandatario, quien desde su regreso al poder en 2025 ha recrudecido su ya duro enfoque antimigratorio y expresado abiertamente sus diferencias con los aliados europeos.

Trump insistió en que este cambio “ocurre rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos”, y agregó: “¡¡¡Fui elegido justo a tiempo!!!”, en referencia a sus repetidas afirmaciones de que con su vuelta a la Casa Blanca salvó a su país de una “invasión migrante”.

Críticas a Europa durante el aniversario 250 de EE.UU.

En medio de las celebraciones por el aniversario 250 de EE.UU. este 4 de julio, el presidente insistió en la víspera frente al emblemático Monte Rushmore en sus advertencias sobre “recién llegados que no comparten los valores” de Estados Unidos.

Trump y miembros de su Administración han criticado en varias ocasiones las políticas migratorias y ambientales de las naciones europeas, y más recientemente las ha tildado de ser socios “terribles” por no haberle respaldado en la guerra contra Irán.

En los últimos meses, sus palabras más contundentes se han dirigido contra España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, a quienes reprocha haber negado apoyo logístico para reabrir el estrecho de Ormuz o el acceso a sus bases militares en momentos clave del conflicto con Teherán.

También ha cuestionado la utilidad de la OTAN y el reparto de cargas entre sus miembros. El republicano, quien participará la semana próxima en la cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía, ha dicho que acudirá a la cita “solo por respeto” al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trump ha definido al bloque como un “tigre de papel” y ha insinuado que contempla seriamente retirar a EE.UU. de la OTAN, a pesar de que para ello necesitaría el aval del Congreso.

También ha amenazado con imponer un arancel del 100 % a las importaciones europeas si prospera la propuesta de la Eurocámara para crear un impuesto común a las multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon, todas estadounidenses.

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