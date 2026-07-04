“EE.UU. es la nación más libre y más fuerte de la historia”, afirma Donald Trump

En el arranque de los festejos alusivos a los 250 años de la independencia estadounidense, el presidente Donald Trump elogió la supremacía alcanzada por la nación.

Desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore, Dakota del Sur, el republicano de 80 años emitió un discurso exaltando el esfuerzo realizado a lo largo de dos siglos y medio para alcanzar un liderazgo no sólo a nivel regional sino global defendiendo la bandera de la libertad.

“Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo”, expuso.

Acto seguido, reivindicó el legado de los Padres Fundadores y la Declaración de Independencia de 1776 para luego sumergirse en un recorrido histórico del país, abarcando la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, la industrialización y hasta el papel asumido durante las dos Guerras Mundiales.

A partir de ello, hizo hincapié en el enorme poder militar alcanzado a partir del impulso a la fabricación evolutiva de armamento para hacerle frente, no sólo a las amenazas internas que ponen en riesgo la seguridad de los estadounidenses, sino a los enemigos que existen más allá de sus fronteras.

Donald Trump está convencido que Estados Unidos está construyendo una nueva era dorada. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Y como ejemplo de su potencial para doblegar a sus adversarios puso como ejemplo los casos de Venezuela e Irán.

Sobre el primero, elogió que en tiempo récord tropas estadounidenses consiguieron capturar a su expresidente y ejercer el control de la República Bolivariana.

Con relación al segundo, reiteró que las fuerzas armadas bajo su mando prácticamente desmantelaron a la armada de la República Islámica en espera de que firmen un compromiso de poner fin al programa de enriquecimiento de uranio enfocado hacia la creación de armas nucleares.

“Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral”, subrayó.

Y como colofón de su mensaje refirió que el país se dirige a una nueva era dorada a partir del liderazgo tecnológico, la independencia energética y la expansión de la exploración espacial, impulsada por sus agencias federales.

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