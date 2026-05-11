Trump evaluaría convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU.; Delcy Rodríguez rechaza la propuesta

Donald Trump afirmó este lunes que está considerando “seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana, declaraciones que provocaron una rápida respuesta de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, quien rechazó cualquier posibilidad de anexión.

Según una publicación en la red social X del periodista de Fox News John Roberts, Trump le dijo durante una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país”, al asegurar que los venezolanos “aman a Trump”.

Just got off the phone with @realDonaldTrump … he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state… pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

En la misma conversación, el mandatario estadounidense sostuvo que el país sudamericano posee “40 millones de dólares en petróleo”, insistiendo en el valor estratégico de las reservas energéticas venezolanas.

Las declaraciones ocurren en un contexto de tensión y reconfiguración política en Venezuela tras la captura y traslado a Estados Unidos del exmandatario Nicolás Maduro en enero pasado, operación confirmada por Washington y que derivó en la instalación de un gobierno interino encabezado por Rodríguez.

Delcy Rodríguez rechaza anexión de Venezuela

Desde La Haya, donde participó en audiencias relacionadas con la disputa territorial del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, Rodríguez descartó de manera tajante la posibilidad de que Venezuela se convierta en parte de Estados Unidos.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró ante medios venezolanos.

La mandataria defendió la soberanía venezolana y aseguró que la historia del país ha sido construida gracias a la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” para hacer de Venezuela “no una colonia sino un país libre”.

Rodríguez también insistió en mantener canales de cooperación con Washington tras la caída del régimen de Maduro, especialmente en materia económica y petrolera.

No es la primera vez que Trump menciona la posibilidad de anexar territorios extranjeros a Estados Unidos. Durante su campaña y en meses recientes, el republicano ha lanzado comentarios similares sobre Canadá y Groenlandia, aunque en tono ambiguo entre la broma y la provocación política.

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