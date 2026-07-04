EE.UU. celebra su 250 aniversario entre felicitaciones mundiales y dudas sobre su propia historia

Mientras el mundo felicita a Estados Unidos por su aniversario 250, una nueva encuesta revela que millones de ciudadanos desconocen qué se conmemora el 4 de julio. El contraste entre el reconocimiento internacional y el desconocimiento interno refleja uno de los debates más profundos sobre la identidad nacional del país.

En medio de desfiles, fuegos artificiales y actos oficiales por el aniversario 250 de EE.UU., el país recibió mensajes de felicitación de líderes de distintas regiones del mundo, incluidos aliados históricos e incluso algunos gobiernos con los que mantiene tensiones diplomáticas.

Líderes del mundo destacan los 250 años de EE.UU.

Mandatarios y representantes internacionales aprovecharon la fecha para reconocer la importancia histórica de Estados Unidos y el papel que ha desempeñado en la política mundial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la Declaración de Independencia dio origen a “una nación fundada en los ideales de libertad y la búsqueda de la felicidad”, además de destacar que la alianza transatlántica se ha construido sobre valores compartidos.

El papa León XIV, nacido en Chicago, también envió un mensaje especial al pueblo estadounidense.

“Este aniversario es una invitación no solo a celebrar la extraordinaria trayectoria de la nación, sino también a reflexionar sobre las responsabilidades que los hijos e hijas de este país tienen entre sí y con las generaciones que heredarán la nación que se está forjando hoy”.

También enviaron felicitaciones el presidente de Polonia, Karol Nawrocki; el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed; e incluso el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien deseó al pueblo estadounidense “felicidad y prosperidad”.

Today marks the 250th anniversary of one of humanity's brightest, strongest, and most influential dreams ? the American Dream of an independent, free, and prosperous nation that defends people's freedom, faith, and the pursuit of happiness.



That dream has endured many trials. It? — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Casi la mitad de los estadounidenses desconoce qué se celebra el 4 de julio

Sin embargo, mientras las felicitaciones llegaban desde distintos puntos del planeta, una encuesta del Cato Institute mostró una realidad distinta dentro del propio país.

El estudio, realizado entre 2,253 adultos estadounidenses, encontró que únicamente el 53% identificó correctamente que el 4 de julio conmemora la adopción de la Declaración de Independencia de 1776. En contraste, el 46% admitió no saber qué se celebra ese día.

Los resultados son aún más llamativos entre los jóvenes: el 61% de la Generación Z respondió que desconocía el origen histórico de la festividad.

La encuesta también reveló que el 58% de los participantes no pudo explicar el propósito principal de la Constitución estadounidense y el 57% desconocía las razones por las que las trece colonias declararon su independencia de Gran Bretaña.

Orgullo nacional, pero preocupación por el futuro

Pese a ese desconocimiento histórico, el sentimiento de pertenencia sigue siendo alto. El 86% de los encuestados dijo sentirse agradecido de ser estadounidense.

No obstante, el sondeo también reflejó inquietudes sobre el rumbo del país: el 60% considera que Estados Unidos se ha alejado de los principios sobre los que fue fundado y el 56% teme que pueda dejar de ser una nación libre en los próximos 50 años.

Las principales preocupaciones mencionadas fueron la corrupción, la concentración del poder y el debilitamiento del conocimiento sobre los valores fundacionales del país.

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