Papa León XIV llama a EE.UU. a proteger y acoger a los inmigrantes en su 250 aniversario

En el marco del aniversario 250 de EE.UU., el Papa León XIV lanzó un firme mensaje en defensa de los inmigrantes, al afirmar que acoger y proteger a quienes buscan una vida mejor forma parte de los valores fundacionales del país y de la dignidad humana.

En una carta titulada “Carta de Su Santidad el Papa León XIV con motivo del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos de América”, el primer pontífice nacido en Estados Unidos recordó que la historia del país ha sido construida también por millones de personas que llegaron desde otras naciones en busca de libertad y oportunidades.

Los inmigrantes, parte esencial de la historia de EE.UU.

El mensaje del pontífice estuvo centrado en el papel de los inmigrantes dentro de la sociedad estadounidense.

“Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y ayudar a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribuciones han formado parte de la historia de este país desde sus inicios“, escribió León XIV.

El Papa añadió que recibir a quienes llegan buscando un futuro mejor “no es solo un acto de caridad”, sino un reconocimiento de la dignidad inherente de toda persona.

El mensaje llega en un momento de intenso debate sobre las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, marcadas por un incremento en las deportaciones, las redadas de ICE y mayores restricciones para solicitar asilo.

Lampedusa, un símbolo de la migración

Además de publicar la carta, León XIV viajó este 4 de julio a Lampedusa, la isla italiana que se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de migrantes que cruzan el Mediterráneo.

Durante su intervención pidió a los gobiernos adoptar una estrategia integral que permita “acoger, proteger, apoyar e integrar a los migrantes“, al tiempo que llamó a mejorar las condiciones en los países de origen para reducir la migración forzada.

No es la primera vez que el pontífice fija esta postura. Desde su elección ha insistido en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier política migratoria y ha cuestionado las medidas que criminalizan a quienes buscan refugio o una nueva oportunidad.

Su pronunciamiento cobra especial relevancia en la celebración del 250 aniversario de EE.UU., al recordar que buena parte de la identidad estadounidense también fue construida por generaciones de inmigrantes, cuya aportación sigue siendo fundamental para el país.

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