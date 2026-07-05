¿Y si sí? Mexicano Isaac del Toro hace historia, gana segunda etapa del Tour de France y manda apoyo al Tri

El mexicano Isaac del Toro confirmó que su irrupción en el ciclismo mundial no es casualidad. En su primera participación en el Tour de France, el corredor del UAE Team Emirates conquistó la segunda etapa tras lanzar un ataque definitivo en la última subida a Montjuic, imponiéndose por delante de su compañero Tadej Pogacar.

El joven de 23 años cruzó la meta acompañado por el esloveno, quien levantó los brazos junto al mexicano para celebrar una victoria que ya forma parte de los momentos más importantes del ciclismo nacional.

La primera victoria mexicana en el Tour de Francia en 37 años

El triunfo de Isaac del Toro significó la primera victoria de un ciclista mexicano en una etapa del Tour de Francia desde la conseguida por Raúl Alcalá hace 37 años, un logro que confirma el crecimiento del bajacaliforniano entre la élite del pelotón internacional.

Al terminar la etapa, Del Toro no ocultó la emoción por el resultado.

“Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura”, dijo el mexicano.

El mensaje de Isaac del Toro para la selección de México

En medio de la celebración, Isaac del Toro también tuvo tiempo para pensar en la selección de México, que horas más tarde disputaría su partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño”, comentó el corredor mexicano.

Además, agradeció el respaldo de Tadej Pogacar, quien le permitió disfrutar plenamente del triunfo.

“No sabes lo que significa para mi y para mi país. Es algo increíble”, complementó.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

Pese a la victoria de etapa de Isaac del Toro, el danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo como líder del Tour de Francia.

Tadej Pogacar ascendió al segundo puesto de la clasificación general, mientras que Remco Evenepoel ocupa la tercera posición. Gracias a su exhibición en Montjuic, Del Toro escaló al cuarto lugar, a solo 16 segundos del liderato, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la carrera.

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