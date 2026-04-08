Isaac del Toro abandona la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco por lesión

El ciclismo mexicano recibe un duro golpe en la Itzulia 2026. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) tuvo que abandonar la tercera etapa tras sufrir una fuerte caída durante la tercera etapa, encendiendo las alarmas sobre su estado físico, ya que podría quedar fuera de la competencia.

Isaac del Toro sufre caída y abandona la Itzulia

El mexicano Isaac del Toro se retiró de la Itzulia tras verse involucrado en un accidente a 81 kilómetros de la meta, en la etapa con salida y llegada en Basauri.

El ciclista del UAE Team Emirates cayó junto a otros cinco corredores en un incidente que marcó el rumbo de la jornada. Aunque logró ponerse de pie, fue revisado inmediatamente por el director de su equipo, quien detectó molestias en el costado derecho.

🤕 La muy preocupante imagen de Del Toro que marca lo que llevamos de etapa



🐂 El mexicano, obligado a abandonar tras una caída que le dejó prácticamente sin poder mantenerse en pie#itzulia2026 pic.twitter.com/RmXxboRdFk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 8, 2026

Parte médico oficial: desgarro muscular y más estudios

Tras finalizar la etapa, el director médico del UAE, Adriano Rotunno, confirmó el alcance de la lesión, generando preocupación en el entorno del equipo.

“Presenta un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones relacionadas. Se le realizarán más pruebas por precaución bajo la supervisión del equipo médico del equipo”, informó Rotunno.

El diagnóstico inicial apunta a una lesión que podría dejar fuera de competencia al prometedor ciclista mexicano por varias semanas, dependiendo de la evolución.

We have a medical update on @ISAACDELTOROx1 after his @ehitzulia withdrawal ⤵️



🙏 Please join us in wishing Isaac a speedy recovery. #WeAreUAE



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): “Unfortunately Isaac del Toro suffered a crash on stage 3 of Itzulia Basque Country and was… pic.twitter.com/G1Nis5Nwxs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026

Isaac del Toro, una de las promesas del ciclismo mexicano

A sus 22 años, Isaac del Toro llegaba a la Itzulia 2026 como uno de los corredores a seguir. El originario de Ensenada acumulaba cinco victorias en la temporada y contaba con la confianza del UAE Team Emirates para pelear por la clasificación general.

Su abandono no solo afecta sus aspiraciones personales, sino también la estrategia del equipo en una de las vueltas más exigentes del calendario.

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