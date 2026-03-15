Isaac Del Toro hace historia: el mexicano gana la Tirreno-Adriático y conquista el “Tridente” por primera vez

El ciclismo mexicano vivió un momento histórico este domingo con la victoria de Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático 2026, una de las carreras por etapas más prestigiosas del calendario internacional. El joven corredor del UAE Team Emirates se convirtió en el primer mexicano en ganar el famoso “Tridente”, trofeo que distingue al campeón de la llamada “Carrera de los Dos Mares”.

El ciclista de Ensenada, de apenas 22 años, llegó a la última etapa con el título prácticamente asegurado tras su exhibición en la jornada anterior. En el cierre de la competencia, el italiano Jonatan Milan (Lidl-Trek) se quedó con la victoria del esprint final, mientras que Del Toro confirmó su triunfo en la clasificación general.

💙🔱 The King of the Two Seas!



Congratulations to @ISAACDELTOROx1 on winning the 2026 #TirrenoAdriatico overall title! 🏆



Del Toro also becomes the first Mexican rider ever to win the general classification at this race. 🇲🇽



Thanks to all the guys who made this week of racing… pic.twitter.com/QiZhWRgHnH — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 15, 2026

Isaac Del Toro conquista la Tirreno-Adriático con una semana dominante

El triunfo de Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático se construyó con autoridad a lo largo de las siete etapas de la competencia. El mexicano superó en la clasificación general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), quienes fueron sus principales rivales durante la carrera.

Del Toro incluso se vio involucrado en una pequeña caída múltiple en los metros finales de la última etapa, aunque el incidente no tuvo consecuencias para su histórico triunfo.

Con esta victoria, el joven talento mexicano confirma su crecimiento en el ciclismo internacional y refuerza su estatus como una de las promesas más brillantes del pelotón mundial.

Semana perfecta para el mexicano en la “Carrera de los Dos Mares”

El ciclista del UAE Team Emirates dominó la Tirreno-Adriático 2026 desde los primeros días de competencia. Tomó el liderato en la segunda etapa, lo cedió momentáneamente en la cuarta frente a Giulio Pellizzari, y recuperó la cima en la quinta jornada para mantenerla hasta el final del torneo.

Su momento más espectacular llegó en la sexta etapa, cuando lanzó un ataque demoledor en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar en solitario a la meta en Camerino.

El tramo final presentaba 3 kilómetros con una pendiente media del 8.8% y rampas de hasta el 18%, un escenario en el que Del Toro firmó una exhibición de fuerza que prácticamente aseguró su título en la competencia italiana.

Isaac Del Toro y las comparaciones con Tadej Pogacar

La impresionante actuación del mexicano ha reavivado las comparaciones con el esloveno Tadej Pogacar, una de las grandes figuras del ciclismo mundial y ganador de la Tirreno-Adriático en 2021 y 2022.

De hecho, Isaac Del Toro suma ya 26 victorias como profesional a los 22 años, una cifra superior a la que tenía Pogacar a esa misma edad, lo que alimenta las expectativas sobre el futuro del ciclista mexicano en las grandes vueltas.

Un cierre tranquilo rumbo al título de la Tirreno-Adriático

La última etapa de la Tirreno-Adriático 2026 no presentó dificultades para el líder mexicano. El recorrido de 142 kilómetros entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto estaba diseñado para los velocistas y no generó cambios en la clasificación general.

El trazado incluyó solo dos ascensos —Montefiore d’Aso (10.9 km al 3.4%) y Ripatransone (8.4 km al 4.6%)—, insuficientes para alterar la ventaja que Isaac Del Toro había construido en la montaña.

Con el título ya asegurado, el mexicano cruzó la meta final como nuevo campeón de la Tirreno-Adriático, consolidando una de las mayores hazañas del ciclismo mexicano en Europa.

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