Isaac del Toro es nuevo líder en la Tirreno Adriático

El ciclista mexicano Isaac Del Toro (UAE Team) se convirtió en el nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026 tras la segunda etapa, demostrando gran madurez y estrategia a sus 22 años. Aunque la victoria fue para el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), Del Toro se impuso en la clasificación general, arrebatando la ‘Maglia Azzurra’ al italiano Filippo Ganna (Ineos).

Con solo 3 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari (BORA), Del Toro se perfila como uno de los grandes protagonistas de esta edición y promete mantener el liderazgo en las etapas de montaña y los clásicos finales.

La segunda etapa: emoción hasta el último kilómetro

La jornada de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano ofreció un recorrido exigente con pendientes superiores al 10% y el Val de Cicena como punto más duro. La etapa, tras la contrarreloj inicial dominada por Ganna, tuvo un final en alto que definió la general.

El ataque final de Pellizzari a 400 metros de la meta generó un esprint impresionante, donde Van der Poel se llevó la victoria, pero Del Toro se aseguró de mantenerse entre los líderes, demostrando su capacidad para competir con los grandes favoritos.

Estrategia y valentía de Del Toro en el ‘sterrato’

En los últimos 6 kilómetros, los caminos de tierra blanca, conocidos como ‘sterrato’, pusieron a prueba a todos los ciclistas. Del Toro, junto a Van der Poel y Pellizzari, se mantuvo firme y lejos de los problemas mecánicos que afectaron a Matteo Jorgenson (Visma), asegurando su posición de favorito en la general.

El mexicano mostró inteligencia y resistencia, gestionando la subida final de San Gimignano y controlando a sus rivales hasta cruzar la meta, un gesto que lo consagra como uno de los ciclistas más prometedores del momento.

¡Gran sprint final!



Isaac del Toro🇲🇽 entra segundo y gracias a los 4 segundos de bonificación toma el liderato sobre Giulio Pelizzari🇮🇹 en la carrera por etapas (2.UWT) Tirreno-Adriatico 2026.



Nuevamente Isaac demostrando todo su talento.pic.twitter.com/vgT5LL1luX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 10, 2026

Próxima etapa: oportunidades para consolidar el liderazgo

La tercera etapa, de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’Marsi, incluye suaves subidas y bajadas, con un tramo final ligeramente ascendente del 3% en los últimos 15 km. Para Del Toro, esta jornada representa una oportunidad clave para consolidar la ‘Maglia Azzurra’ y mantener su liderazgo.

Con tan solo 22 años, Isaac Del Toro ya se perfila como uno de los ciclistas más destacados de la temporada. Su liderato en la Tirreno Adriático, tras una etapa marcada por la táctica, el esfuerzo y el control de los grandes nombres del pelotón, lo convierte en una figura emergente del ciclismo mundial y en el gran foco de atención de esta edición 2026.

Sigue leyendo:

– Isaac del Toro conquista el Tour de Emiratos Árabes Unidos 2026 y hace historia para México

– Isaac del Toro arranca con victoria la temporada 2026 y estrena el maillot de líder del UAE Tour

– Isaac del Toro estará en el Tour de France, aunque se baja del Giro de Italia