Isaac del Toro estará en el Tour de France, aunque se baja del Giro de Italia

El mexicano Isaac del Toro, segundo en el Giro 2025, en el que portó la ‘maglia rosa’ de líder durante 11 etapas, correrá en 2026 el Tour de Francia como principal carrera y no la ronda italiana, según su calendario desvelado este sábado por el UAE Team Emirates.

Del Toro, una de las principales figuras del equipo junto al esloveno Tadej Pogacar, correrá antes el Tour de Emiratos Árables; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).

En la ronda francesa, el mexicano, de 22 años, será el gran apoyo para Pogacar, del que espera aprender para continuar con su espectacular progresión, aunque en otras pruebas será el líder del equipo.

Isaac Del Toro al Tour de France 🇲🇽🔥



El Torito y su calendario para el 2026



🇦🇪 UAE Tour

🇮🇹 Strade Bianche

🇮🇹 Milán San Remo

🇮🇹 Tirreno Adriático

🇪🇸 País Vasco

🇫🇷 Dauphine

🇫🇷 Tour de France



El príncipe debutará en la mejor carrera del mundo acompañando a el rey Pogacar… pic.twitter.com/II85WVwZ5i — Rodri (@RodriSabato) December 13, 2025

Isaac del Toro cumple el sueño de estar en el Tour de France

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates, Isaac del Toro, consideró que el Tour de Francia era “un sueño” que tenía desde niño y ahora lo va “a cumplir”, después de confirmar este sábado en España, donde está concentrado su equipo, que disputará la próxima edición de la ‘Grande Boucle’.

“Es algo que siempre quise”, dijo en la localidad española de Benidorm (este de España) el ciclista, que también anunció su presencia en carreras como la Milán-San Remo, la Itzulia y la Dauphine, entre otras.

Del Toro, segundo en la pasada edición del Giro de Italia, aseguró que el calendario de la temporada le llena de “emoción” y mostró su felicidad por poder compartir carreras con el esloveno Tadej Pogacar.

“Trataré de disfrutarlo, porque no se trata de estar siempre con él, sino también de disfrutar del ciclismo”, explicó.

