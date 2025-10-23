Isaac del Toro conquista México y es campeón en la prueba contrarreloj del campeonato nacional

El ciclista mexicano del momento, Isaac del Toro, volvió a México y se convirtió en profeta en su tierra, al ganar la carrera de contrarreloj individual elite en el Campeonato Nacional de su país que arrancó este jueves en Ensenada, Baja California.

El subcampeón del Giro de Italia y que obtuvo 16 triunfos en la temporada 2025, cumplió con las expectativas y se llevó la primera de las dos pruebas en las que competirá en el campeonato mexicano.

Este 23 de octubre se proclamó campeón con un tiempo de 25:25.74 en el recorrido de 16 kilómetros, por delante de Édgar David Cadena y Éder Frayre que quedaron a 1:13.06 y 1:24.00 respectivamente.

¡CAMPEÓN NACIONAL! 🏆🇲🇽



Isaac Del Toro obtiene el título en la prueba contrarreloj de la categoría élite varonil en su tierra Ensenada, Baja California. 🚴‍♂️



👉 El destacado ciclista conquistó el 1° lugar con un tiempo de 25:25.74.



¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/DHXIDzlHJp — CONADE (@conadeoficial) October 23, 2025

A sus 21 años, Isaac del Toro conquistó uno de los títulos más significativos de su carrera, ya que lo hizo frente a su gente, en la ciudad donde nació. Fue un gran logro que resalta su ascenso en el deporte y que le sirvió para inaugurar su temporada 2026 en el calendario UCI con una victoria, ya que los puntos obtenidos se sumarán para el próximo año.

Esta campaña, el ciclista mexicano terminó tercero en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), con 5,314 puntos, solo debajo del danés Jonas Vingegaard, que está en el segundo puesto con 5,499 y el líder esloveno Tadej Pogacar, su coequipero en UAE Emirates, quien concluyó con 11,680.

Como era de esperarse, el recibimiento del ciclista en los Viñedos del Mar, donde se realizó la prueba, fue increíble para el mexicano y la ovación de la gente que estuvo presente así lo confirmó, al igual que cuando llegó a la meta en el Valle de Guadalupe.

El campeonato nacional mexicano continuará el sábado 25 de octubre con la prueba de ruta elite, donde del Toro también es favorito.

