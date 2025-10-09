Isaac del Toro sigue triunfando y ya suma 15 victorias en la temporada

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cumplió con los pronósticos y sumó su decimoquinto triunfo de la temporada al imponerse en solitario en el Gran Piemonte, clásica disputada entre las localidades italianas de Dogliani y Acqui Terme.

Del Toro, que invirtió un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos en completar los 179 kilómetros del recorrido, aventajó en 40 segundos al suizo Marc Hirschi (Tudor), que cruzó la línea de meta en segunda posición, y en 44 al neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), que completó el podio.

Del Toro takes #GranPiemonte! 🐂🥇



With another incredible display in Italy, @ISAACDELTOROx1 becomes the first Mexican to win @GranPiemonte 🇲🇽



Isaac made up a 40-second deficit on the final climb and went solo with 17.6km to ride. He could not be stopped!



Incredible, Isaac! 🔥… pic.twitter.com/mISE82efOp — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 9, 2025

Un triunfo que permitió al mexicano, de 21 años, situarse como el segundo corredor con más victorias en la presente temporada, sólo superado por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, que contabiliza 19 triunfos.

Cifras que reflejan la ambición y el talento de un corredor que, con el permiso de Pogacar, es en estos momentos el que está más en forma del pelotón internacional.

Tal y como volvió a quedar claro en el Gran Piemonte, en el que Del Toro volvió a protagonizar una auténtica exhibición en la segunda y última subida al Castelleto d’Erro, una ascensión de 6.1 kilómetros con una pendiente media del 5.3%.

Un tramo que Isaac del Toro, que ya la semana pasada se impuso en el Giro de Emilia, afrontó con una desventaja de 45 segundos sobre el trío que conformaban el esloveno Jan Tratnik (Reb Bull-BORA), el noruego Adne Holter (Uno-X Mobility) y el belga Quiten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Más cerca tenía el mexicano, a 25 segundos, a un segundo grupo en el que destacaba la presencia del colombiano Einer Rubio (Movistar) y del español Ion Izaguirre (Cofidis), así como del suizo Hirschi y el neerlandés Mollema, que se convertirían en los principales rivales del mexicano.

Diferencias que Isaac del Toro, aprovechando la dureza inicial de la ascensión con rampas hasta del 11%, fue poco a poco enjugando hasta coronar en solitario la cima.

¡Victoria de Isaac del Toro! El corredor mexicano del (UAE Emirates), tras una gran exhibición en solitario, gana el Gran Piemonte 2025. "Grande Torito". 🤩🥇🐂💪👏 📹 Eurosport pic.twitter.com/S8YsYkfqRr — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 9, 2025

“Cuando conoces la subida, es más fácil decidir dónde atacar, pero ha sido muy duro. Intenté ir lo más rápido posible en la parte más empinada de la subida. Lo di todo y no me quedaban fuerzas cuando llegué a la cima”, señaló del Toro tras la prueba.

El esfuerzo permitió al mexicano, segundo en la última edición del Giro de Italia, afrontar el descenso final con una ventaja de 21 segundos sobre el dúo integrado por Hirschi y Mollema, que resignados ante la superioridad de Del Toro se conformaron con pelear por la segunda plaza.

Del Toro aventajó finalmente en más de 40 segundos al suizo Hirschi, segundo, y al neerlandés Mollema, tercero, para apuntarse su decimoquinta victoria del curso y la 92 para el UAE Team Emirates en 2025.

“Este año, hasta ahora, ha sido mejor de lo que esperábamos tanto para el equipo como para mí. Ha sido una temporada estupenda. Es increíble el éxito que hemos tenido”, afirmó Del Toro.

Suena el himno de 🇲🇽 en Piamonte.



Isaac del Toro se emociona hasta las lagrimas. Que ciclista tenemos para el futuro.



Viva Torito pic.twitter.com/a4UxWlDzWu — Luis Del Rio (@luishdelrio) October 9, 2025

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Isaac del Toro sigue imparable, ahora conquistó el Giro della Toscana

– Mexicano Isaac del Toro sigue con paso triunfal: ganó en el Circuito de Getxo en España

– Mexicano Isaac del Toro está confirmado para participar en la Clàssica Terres de l’Ebre