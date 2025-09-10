Isaac del Toro sigue imparable, ahora conquistó el Giro della Toscana

A sus 21 años Isaac del Toro continúa haciendo historia para México, ya que este miércoles consiguió un triunfo en el Giro della Toscana, carrera en la que compitió en lugar de la Vuelta a España, debido a una decisión tomada en conjunto con su equipo.

La estrategia de seguir entrenando antes de seguir compitiendo al máximo nivel y presentarse en otra carrera demandante este 2025, como lo es la Vuelta a España rindió frutos y le dio a su equipo, UAE Team Emirates, el triunfo 82 de la temporada, poniéndolo a 3 de los 85 que consiguieron en el 2009, cuando impusieron su marca histórica.

El mexicano ganó en Pontedera, Italia, atacó en el tramo final y cruzó en solitario la línea de meta, confirmando su gran momento. El punto clave de la exigente prueba fue el doble ascenso al Monte Serra, un reto que permitió a los competidores marcar diferencias antes de los últimos kilómetros en terreno llano. Del Toro demostró una vez más su fortaleza física y capacidad táctica al despegarse en los últimos 28 kilómetros, logrando una ventaja de 10 segundos sobre el australiano Michael Storer, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz finalizó noveno a 18 segundos.

He just can’t stop winning! 🏆



Isaac del Toro claims victory at the Giro della Toscana — his 11th of the season! 👏 pic.twitter.com/iF5CiFDDxX — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 10, 2025

Este triunfo se suma al del fin de semana pasado de “Torito”, en el GP Industria & Artigianato de Italia, donde tuvo un cierre impresionante en los últimos 12 kilómetros, en los cuales alcanzó a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli, a quienes rebasó cuando solo faltaban 300 metros y cerró para conquistar la meta, luego de un tramo final de infarto.

“Estaba pendiente de los otros dos en la llegada, ya que sabía que ambos eran fuertes. Tuvimos que mantener la presión y trabajar juntos porque había solo unos 10 segundos aproximadamente con respecto al grupo que venía detrás. Al final nos salió bien y estoy muy contento. Me gusta competir aquí en Italia; los aficionados son muy atentos, apasionados por el ciclismo. Siempre me alegra correr aquí”, declaró el ciclista mexicano después de ese triunfo.

Sigue leyendo:

– Mexicano Isaac del Toro sigue con paso triunfal, esta vez ganó en el Circuito de Getxo en España

– Mexicano Isaac del Toro está confirmado para participar en la Clàssica Terres de l’Ebre

– El ciclista mexicano Isaac del Toro se corona en la Vuelta a Austria y es el segundo latino en ganarla

– Isaac del Toro termina el Giro de Italia en segundo lugar; Simon Yates se lleva la gloria