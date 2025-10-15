Embiste de nuevo: Isaac del Toro consigue su victoria 16 de la temporada

El mexicano Isaac del Toro (UAE) ha firmado una nueva demostración para imponerse en el Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona y 161.2 kilómetros de recorrido, y sumar su decimosexto triunfo de la temporada.

Del Toro se mostró una vez más pletórico e incontenible para sus rivales, a los que dejó en la subida final pese a los intentos de seguirle del francés Romain Gregoire y emprendió su camino hacia la meta con 10,7 kilómetros por delante para ganar con un tiempo de 3h24:29.

El mexicano aventajó en 22 segundos al grupo perseguidor que lideró en la línea de meta su compañero Pavel Sivakov por delante del noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).

Este resultado mantuvo al ciclista azteca como el segundo corredor con más victorias en la temporada, solo detrás de su compañero de equipo, Tadej Pogacar, que contabiliza 19 triunfos.

ISAAC DOES IT AGAIN! 🥇🇮🇹 #GirodelVeneto@ISAACDELTOROx1 made his race-winning attack on the final climb and went solo with 10.7km to go 😮‍💨



🔥 The Giro del Veneto is his 16th win of the season! What a way to end.



You are incredible, Isaac! #WeAreUAE pic.twitter.com/PbIIZsoYtZ — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 15, 2025

El mejor ciclista latinoamericano del momento

A sus 22 años, “Torito” ya aparece esta semana como el tercer mejor ciclista del mundo, según la actualización publicada por ProCyclingStats y respaldada por la UCI. El corredor del UAE Team Emirates acumula 5,314 puntos, solo por detrás del esloveno Tadej Pogacar, líder absoluto con 11,680 unidades, y del danés Jonas Vingegaard, segundo con 5,944.

La clasificación UCI, que se actualiza cada 8 días, evalúa el rendimiento de más de dos mil ciclistas a nivel mundial, por lo que alcanzar el tercer sitio es un gran logro para el mexicano.

A history-making Giro d’Italia, two GC wins and more one-day victories than we can list.



Congratulations on a wonderful season, @ISAACDELTOROx1 🐂🇲🇽 #WeAreUAE pic.twitter.com/tC8Dw8atj6 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 15, 2025

