Isaac del Toro arranca con victoria la temporada 2026 y estrena el maillot de líder del UAE Tour

El mexicano Isaac del Toro firmó una actuación brillante en la etapa inaugural del UAE Tour, imponiéndose al esprint y estrenando el maillot de líder tras una jornada marcada por el fuerte viento que obligó a recortar el recorrido a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

La victoria representa la primera gran satisfacción para el UAE Team Emirates en casa y coloca al mexicano como referencia inmediata en la clasificación general del UAE Tour.

Del Toro vence a los especialistas del esprint y sorprende a Jonathan Milan

En una llegada rápida y ligeramente ascendente, Isaac del Toro fue el más veloz en la recta final, superando a especialistas del esprint y aprovechando una caída cercana a meta que afectó a varios favoritos, entre ellos el italiano Jonathan Milan, considerado el principal candidato al triunfo.

El mexicano ganó el pulso al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, firmando un tiempo de 2h.30.56, a una media de 46,9 km/h en una jornada explosiva y estratégica.

En el mismo registro cruzó la meta otra de las grandes figuras del pelotón, el belga Remco Evenepoel, quien se mantiene al acecho en la lucha por la general.

Caídas, nervios y tensión en el final de etapa

Los equipos de los velocistas asumieron el control en los kilómetros finales, pero los nervios jugaron un papel determinante. A 1,5 kilómetros de la meta, el equipo NSN Cycling lanzó su ofensiva para posicionar a Ethan Vernon, mientras que el Ineos Grenadiers buscó protagonismo con el australiano Sam Welsford.

El equipo de Jonathan Milan intentó colocar a su líder en zona de definición, pero una caída lo dejó fuera de la pelea por la victoria. Aunque pudo levantarse y completar la etapa, sus opciones de vestirse con el maillot de líder desaparecieron.

Con el panorama despejado, Isaac del Toro atacó en el momento exacto, aprovechando la ligera subida en el esprint final para desatar su potencia y firmar una victoria estratégica que lo coloca en lo más alto de la clasificación del UAE Tour 2026.

Del Toro lidera antes de la contrarreloj en Hudayriyat Island

En la clasificación general del UAE Tour, Del Toro manda con una ventaja de cuatro segundos sobre Cees Bol y seis sobre Antonio Tiberi, a la espera del primer gran examen contra el reloj.

La contrarreloj individual se disputará este martes en Hudayriyat Island, con salida y llegada en el mismo punto y un recorrido de 12,3 kilómetros que puede comenzar a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

