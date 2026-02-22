Isaac del Toro conquista el Tour de Emiratos Árabes Unidos 2026 y hace historia para México

El mexicano Isaac del Toro se proclamó campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos 2026 (UAE Tour) tras defender con autoridad el maillot rojo en la última etapa disputada en Abu Dhabi, consolidando así una de las victorias más importantes de su carrera en el calendario World Tour.

El corredor del UAE Team Emirates confirmó su liderato sin contratiempos en una jornada final marcada por el esprint, donde el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) se llevó la victoria parcial y cerró una actuación dominante con tres triunfos de etapa en la competencia.

Isaac del Toro asegura la general del UAE Tour en Abu Dhabi

Después de imponerse el sábado en la exigente etapa reina, Isaac del Toro llegó a la jornada decisiva con ventaja suficiente para administrar diferencias y sellar el título en el UAE Tour 2026.

El ciclista mexicano había tomado el liderato tras cruzar primero en la montaña por delante del italiano Antonio Tiberi (TBV), quien finalizó segundo en la clasificación general a 20 segundos del ciclista del UAE Team Emirates.

El podio lo completó el australiano Lucas Plapp (Jayco) a 1:14 del campeón, mientras que el colombiano Harold Tejada (XAT) terminó cuarto, a 1:25. El belga Remco Evenepoel (Red Bull) fue décimo en la general, a 2:25 del líder.

Con este resultado, Isaac del Toro confirma su progresión en el ciclismo internacional y suma un triunfo clave en una carrera de categoría World Tour, uno de los niveles más altos del calendario profesional.

#ULTIMAHORA

🚨 El video más PATRIOTA que verás hoy



GANA EL TORITO EL WORLD TOUR #UAE DEL CICLISMO



Así fue como el Ciclista Mexicano Isaac del Toro sube al podium y hace sonar el Himno Nacional Mexicano en los Emiratos Arabes.



VIVA MÉXICO…🇲🇽 pic.twitter.com/YOg0zq7Rjx — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 22, 2026

Jonathan Milan domina el esprint y suma tres victorias de etapa

La séptima y última etapa fue controlada por los equipos de los velocistas, que neutralizaron una fuga que se fue desintegrando conforme se acercaban a la meta en las largas rectas de Abu Dhabi.

En el esprint final, Jonathan Milan se impuso en un cerrado desenlace ante el noruego Erlend Blikra (UXM), el australiano Samuel Welsford (Ineos) y el británico Ethan Vernon (NSN), todos con el mismo tiempo que el italiano del Lidl-Trek.

El ciclista de Tolmezzo alcanzó así su quinta victoria parcial en este inicio de temporada, tres de ellas en el Tour de Emiratos Árabes Unidos 2026, consolidándose como uno de los sprinters más en forma del pelotón internacional.

It’s time to come with us behind the scenes at the @uae_tour! 📽️🇦🇪



With two stage wins, @ISAACDELTOROx1 roared to overall victory. It is our fourth title on home roads 🏆



For an intimate look at Del Toro’s UAE Tour success, check out our full video on YouTube! 🍿 #WeAreUAE



🔗… pic.twitter.com/DKsAfbOKZn — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 22, 2026

México celebra un título histórico en el ciclismo World Tour

La conquista de Isaac del Toro en el UAE Tour representa un logro significativo para el ciclismo mexicano en pruebas de máxima categoría. Ganar en territorio emiratí, bajo la estructura del UAE Team Emirates, refuerza su perfil como una de las grandes promesas latinoamericanas en el pelotón internacional.

Con el maillot rojo asegurado en Abu Dhabi, el mexicano envía un mensaje claro al circuito: está listo para competir y ganar al más alto nivel del World Tour 2026.

