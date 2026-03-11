Isaac del Toro mantiene el liderato en la Tirreno-Adriático

El mexicano Isaac del Toro continúa brillando en el ciclismo internacional y mantiene el liderato de la Tirreno-Adriático, una de las carreras más prestigiosas del calendario europeo.

Aunque el danés Tobías Lund Andresen se llevó la victoria en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, el corredor del UAE Team Emirates logró defender la Maglia Azzurra de líder, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la competencia.

La etapa 3 de la Tirreno-Adriático se disputó sobre un recorrido de 221 kilómetros entre Cortona (Toscana) y Magliano de’Marsi (Abruzos), en una jornada larga y relativamente tranquila diseñada para los velocistas.

Tras más de cinco horas y media de carrera por el centro de Italia, el pelotón llegó compacto al cierre, donde el danés Tobías Lund Andresen se impuso con un potente sprint final.

El ciclista de Decathlon AG2R La Mondiale superó a rivales de peso como el italiano Jonathan Milan y el belga Jasper Philipsen, mientras que el podio lo completaron Arnaud De Lie y el propio Philipsen.

Sin embargo, el gran protagonista en la clasificación general sigue siendo el mexicano Isaac del Toro, quien conserva la Maglia Azzurra y continúa liderando la prestigiosa “Carrera de los dos mares”.

Del Toro suma bonificaciones y fortalece su ventaja

Durante la jornada, Isaac del Toro volvió a mostrar inteligencia táctica dentro del pelotón. En el sprint intermedio de Casette, ubicado a poco más de 50 kilómetros de la meta, el mexicano logró sumar un segundo de bonificación, un detalle que refuerza su posición en la clasificación general.

En ese punto de la etapa, el neerlandés Danny Van Poppel se llevó los 5 puntos y los 3 segundos de bonificación, seguido del italiano Andrea Vendrame, mientras que Del Toro terminó tercero y añadió tiempo valioso en la pelea por el liderato.

Este tipo de movimientos estratégicos han sido clave para que el ciclista del UAE Team Emirates mantenga la Maglia Azzurra, consolidándose como uno de los nombres a seguir en la Tirreno-Adriático 2026.

Una etapa tranquila antes del sprint final

La jornada estuvo marcada por un desarrollo relativamente controlado por el pelotón. La única escapada importante fue protagonizada por el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), quien atacó en solitario desde los primeros kilómetros.

Sevilla llegó a tener casi seis minutos de ventaja con más de 150 kilómetros por recorrer, aunque su objetivo principal era sumar puntos en la clasificación de la montaña.

El español consiguió coronar el ascenso a Todi (5.2 % de pendiente), sumando cinco puntos en la clasificación de la Maglia Verde, antes de ser neutralizado por el pelotón tras 95 kilómetros de fuga.

A partir de ese momento, el grupo principal controló la carrera hasta los kilómetros finales, sin permitir escapadas que pusieran en riesgo el desenlace al sprint.

Isaac del Toro defenderá el liderato en una etapa más exigente

Tras esta tercera jornada, Isaac del Toro seguirá vistiendo la Maglia Azzurra, símbolo del líder de la Tirreno-Adriático, en la próxima etapa.

La cuarta etapa, de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, presentará un perfil más exigente con dos ascensos importantes en los Apeninos: Ovindoli y Valico delle Capannelle.

Ese recorrido podría ser decisivo para la clasificación general, donde el mexicano Isaac del Toro buscará defender su liderato y seguir haciendo historia para el ciclismo de México.

