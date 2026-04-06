Isaac del Toro inició nueva aventura en Itzulia 2026, ¿cómo le fue en la etapa 1?

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó su participación en la Itzulia 2026 tras finalizar en la posición 13 en la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco, una contrarreloj individual disputada en Bilbao.

Como líder del UAE Team Emirates, el joven talento ahora tendrá como objetivo repuntar en la clasificación general en las siguientes jornadas.

Isaac del Toro en la Etapa 1 de la competencia

En un recorrido de 13.9 kilómetros, Isaac del Toro registró un tiempo de 18:00 minutos, quedando a 51 segundos del primer lugar en una etapa que reunió a 154 competidores.

El mexicano partió entre los últimos ciclistas con el dorsal 31, en una jornada que marcó las primeras diferencias en la competencia.

Not the best day on the bike.. Isaac finishes 50seconds behind Seixas



FULL FOCUS on tomorrow’s stage 🇲🇽🇲🇽🇲🇽👏👏👏👏👏



(Paul Seixas might be the new cycling GOAT😢🫣) pic.twitter.com/yP2mOKKRbt — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) April 6, 2026

Resultados de la Etapa 1 en Itzulia 2026

La victoria en la contrarreloj fue para el francés Paul Seixas, seguido por Kevin Vauquelin y el austriaco Felix Großschartner, quien también forma parte del UAE Team Emirates.

Los especialistas aprovecharon el perfil de la etapa para colocarse en los primeros puestos de la clasificación general.

In the end, it’s a marvellous 🥉 place for @gro_felix on stage 1 of @ehitzulia ⏱️



The former Austrian national time trial champion was backed up by @BrandonMcNult in 8th, with @ISAACDELTOROx1 battling to 13th 💪



Our week has only just begun! #WeAreUAE | #Itzulia2026 pic.twitter.com/SfOAyuQqlk — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 6, 2026

Itzulia 2026: un recorrido exigente por delante

La Vuelta al País Vasco 2026 apenas comienza y presenta un recorrido de alta exigencia con 6 etapas, 29 puertos puntuables y más de 16,000 metros de desnivel acumulado.

Este perfil montañoso será determinante en la lucha por el título.

Isaac del Toro, enfocado en repuntar en la general

Con cinco etapas por disputarse, Isaac del Toro buscará aprovechar el terreno de montaña para recortar diferencias y escalar posiciones en la clasificación general de la Itzulia 2026.

El mexicano llega con buenos resultados en la temporada, lo que lo mantiene como uno de los corredores a seguir en la competencia.

Etapa 2: primera gran prueba en la montaña

La Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco se correrá el martes 7 de abril entre Pamplona y las Cuevas de Mendukilo, con un recorrido de 164 kilómetros y más de 3,000 metros de desnivel acumulado.

Será una jornada clave para que Isaac del Toro comience a repuntar en la Itzulia 2026 y se acerque a los puestos de protagonismo.

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