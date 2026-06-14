Isaac del Toro conquista el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y lanza un aviso rumbo al Tour de Francia

Isaac del Toro confirmó su extraordinario momento de forma al proclamarse campeón del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario previo al Tour de Francia, tras imponerse también en la octava y última etapa de la competencia.

El corredor mexicano del UAE Team Emirates selló una actuación dominante en la montaña para quedarse con la clasificación general y suceder en el palmarés a su compañero de equipo, Tadej Pogacar, consolidándose como una de las figuras a seguir en la temporada ciclista.

?YES!!!!! @ISAACDELTOROx1 ????



A sensational solo victory on the final stage of the #TourAuvergneRhoneAlpes ??.



The Mexican seals the overall title in style after an incredible week of racing!!!



What a ride, Torito???#WeAreUAE pic.twitter.com/LtHo8iTaKg — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 14, 2026

Isaac del Toro se adueña del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

La victoria del mexicano llegó después de una exhibición en la etapa final disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison sobre un recorrido de 120.1 kilómetros.

? #TourAuvergneRhoneAlpes 2026 ?



??? Isaac Del Toro

??? Luke Tuckwell

??? Juan Ayuso



?????????????? pic.twitter.com/Y9GPvaMHef — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

Tal como ocurrió en la jornada previa, Isaac del Toro volvió a marcar diferencias en la montaña. Su ataque a larga distancia dejó sin respuesta a sus rivales directos y le permitió cruzar la meta en solitario para asegurar tanto la victoria parcial como el campeonato de la ronda francesa.

El pedalista de Ensenada completó el recorrido con un tiempo de 3:35:07, aventajando por un minuto al español Juan Ayuso y al noruego Tobias Halland Johannessen, quienes completaron el podio de la etapa.

?? La victoire en solitaire au Plateau de Solaison ! ?

? Revivez le dernier kilomètre de la dernière étape



?? One final climb to decide the overall victory! ?

? Relive the last kilometre of Stage 8!#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/73vQq8RkSc — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

La estrategia perfecta que llevó al mexicano al título

El momento decisivo de la competencia llegó a 8.8 kilómetros de la meta, cuando el UAE Team Emirates endureció el ritmo en el ascenso al Plateau de Solaison.

Tras el trabajo de desgaste realizado por Pablo Torres, Del Toro lanzó un ataque que terminó siendo definitivo. Ni Matteo Jorgenson ni el resto de favoritos pudieron responder al cambio de ritmo del mexicano, que comenzó una larga cabalgata en solitario rumbo al liderato general.

Con cada kilómetro, la diferencia aumentó y el joven ciclista fue acercándose a una victoria que terminó por confirmar su dominio en las dos etapas clave de alta montaña.

Isaac del Toro: “No me lo puedo creer”

Después de conquistar la clasificación general y sumar su segundo triunfo consecutivo de etapa, Isaac del Toro reconoció la emoción que significó conseguir una victoria de esta magnitud.

“Estoy superfeliz por ganar la etapa reina. Hice el reconocimiento del recorrido hace unos meses y no supe hasta hace dos días que esta es la misma subida que hicimos, pero fue lindo recordar el reconocimiento con Tadej Pogacar, y es supergenial lograr la victoria para el equipo. Es simplemente increíble, luchamos por esto y es simplemente genial. No me lo puedo creer”, dijo emocionado.

Las palabras del mexicano reflejaron la importancia que tuvo esta conquista, especialmente por tratarse de una prueba que había sido ganada un año antes por Pogacar.

El significado de suceder a Tadej Pogacar

Uno de los aspectos que más valoró Del Toro tras la carrera fue tomar el relevo del esloveno en el historial de campeones de la competencia.

“Significa mucho ganar después de Tadej, él tiene mucho respeto y yo solo quiero ser tan feliz como él en la bici y tratar de disfrutar esto. Es una locura“, comentó.

La declaración refleja la admiración que siente por su compañero de equipo, considerado actualmente una de las grandes figuras del ciclismo mundial.

El ataque que decidió la carrera

La ofensiva que definió el título nació a casi nueve kilómetros de la meta, una distancia considerable incluso para especialistas de montaña.

Sin embargo, Del Toro explicó que todo formaba parte del plan diseñado por el UAE Team Emirates.

“Teníamos todo planeado, sé que después de ayer todos empezaron a mirarme. Pablo Torres me lanzó y yo seguí adelante hasta la final. Probablemente si hubiera sabido que eran 8 o 9 kilómetros, probablemente no habría atacado, pero seguí la corriente, y estoy muy contento de haberlo logrado”, concluyó.

Un triunfo que impulsa las aspiraciones de Isaac del Toro

La conquista del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes representa una de las victorias más importantes en la joven carrera del ciclista mexicano y confirma su crecimiento dentro del UAE Team Emirates.

Además de conquistar la clasificación general, Del Toro sumó su séptima victoria de la temporada y continúa acumulando resultados destacados en 2026.

Su rendimiento en la montaña y la autoridad mostrada durante las últimas etapas convierten al mexicano en uno de los nombres que llegará con mayor confianza a las próximas grandes competencias del calendario internacional, incluido el esperado Tour de Francia.

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