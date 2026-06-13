Isaac del Toro gana etapa 7 del Tour de Auvernia y apunta a llevarse la general

El mexicano Isaac del Toro firmó una actuación de alto nivel en el Tour Auvernia Ródano Alpes al imponerse en la séptima etapa tras una espectacular batalla contra el español Juan Ayuso en las exigentes rampas del Grand Colombier.

El corredor del UAE Team Emirates cruzó la meta en solitario después de responder con autoridad al ataque lejano de Ayuso, logrando una victoria que lo mantiene plenamente en la pelea por la clasificación general antes de la jornada decisiva.

???Yes!!! @ISAACDELTOROx1 conquers the Grand Colombier!



A stunning display on the final climb sees our Mexican National Champion claim a brilliant solo victory on Stage 7 of the #TourAuvergneRhoneAlpes ??.



¡Vamos, Torito! ??? #WeAreUAE pic.twitter.com/7wcy4a4z1D — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 13, 2026

Isaac del Toro se impone en el Grand Colombier

La séptima etapa, disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier sobre un recorrido de 133.6 kilómetros, ofreció uno de los espectáculos más atractivos de la competición.

Cuando parecía que Juan Ayuso tenía el triunfo en sus manos gracias a una ofensiva lanzada a varios kilómetros de la meta, apareció la fortaleza del mexicano para neutralizar la diferencia y terminar atacando en el momento exacto.

Isaac del Toro, de 22 años, coronó en solitario la emblemática ascensión francesa y celebró con tranquilidad una victoria que confirma su gran momento de forma en territorio europeo.

El ciclista de Ensenada completó la etapa con un tiempo de 3:41:41 horas, aventajando a Ayuso por 25 segundos.

?? Isaac Del Toro remporte l’étape 7 au Grand Colombier ! ?



? Isaac Del Toro wins Stage 7 on the Grand Colombier! ?#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/70QQyRoGjm — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 13, 2026

Así quedó la clasificación de la etapa

Detrás de los dos protagonistas del día, el noruego Tobias Halland Johannessen terminó tercero a 38 segundos, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson cruzó cuarto a 41 segundos.

El belga Cian Uijtdebroeks, del Movistar Team, completó una destacada actuación con la quinta posición.

Por su parte, el líder de la carrera, el australiano Luke Tuckwell, logró minimizar pérdidas para conservar el maillot amarillo, aunque la clasificación general quedó completamente abierta.

La clasificación general se definirá en la etapa reina

La victoria de Isaac del Toro comprimió aún más la lucha por el título del Tour Auvernia Ródano Alpes.

A falta de la etapa reina en el Plateau de Solaison, los principales aspirantes permanecen separados por escasos segundos, lo que anticipa una jornada decisiva de máxima exigencia.

Luke Tuckwell continúa como líder, pero corredores como Matteo Jorgenson, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Johannessen y Paul Seixas mantienen opciones matemáticas de quedarse con el primer lugar.

Caída de Paul Seixas genera preocupación

La jornada también estuvo marcada por una de las imágenes más impactantes de la carrera.

El francés Paul Seixas, considerado una de las grandes promesas del ciclismo internacional, sufrió una aparatosa caída a más de 90 kilómetros de la meta.

El corredor permaneció varios minutos sobre el asfalto antes de volver a subirse a la bicicleta para intentar continuar en competencia.

Aunque logró terminar la etapa, las lesiones visibles y el desgaste físico generaron preocupación en el pelotón y entre los aficionados franceses.

Isaac del Toro mantiene la mira en el maillot amarillo

Tras celebrar su victoria, el mexicano dejó claro que su objetivo principal sigue siendo conquistar la clasificación general.

“No estaba del todo seguro, pero tenía muchas ganas de ganar. Creo que no fue mi mejor actuación, pero estoy muy contento. Sigo con hambre de éxito, y eso es lo que me motiva para las próximas carreras”, comentó Del Toro en meta.

El ciclista mexicano también destacó el respaldo recibido por parte de sus compañeros del UAE Team Emirates.

“Es increíble estar en esta posición. Cuando mis compañeros empiezan a trabajar para mí y a ayudarme, es una sensación realmente especial. Ganar la clasificación general aquí siempre ha sido el objetivo”, precisó.

Respecto al triunfo conseguido ante Juan Ayuso, explicó: “Hoy queríamos probar algo diferente después de cómo me sentí ayer. Para mí, afrontar estas largas subidas sigue siendo bastante difícil, pero poco a poco me voy acostumbrando y me siento mejor con cada carrera”.

A familiar pose at the finish. Another win on the board ??



?? @ISAACDELTOROx1 adds Stage 7 of the #TourAuvergneRhoneAlpes to his growing palmarès.



The 27th victory of his career for Torito.

The 37th victory of the season for UAE Team Emirates-XRG. #WeAreUAE ? pic.twitter.com/M9gJGoK8du — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 13, 2026

Isaac del Toro sueña con el título en Francia

Con el triunfo en el Grand Colombier, Isaac del Toro llega a la última etapa como uno de los grandes candidatos al campeonato.

La montaña final en el Plateau de Solaison definirá el destino de una carrera que se mantiene abierta y en la que el mexicano buscará completar una de las victorias más importantes de su temporada.

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