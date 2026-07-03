Isaac del Toro dice que está a punto de cumplir un sueño en el Tour de France

El mexicano Isaac del Toro está listo para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera al disputar por primera vez el Tour de France, cuya edición 2026 comenzará este sábado. El joven ciclista formará parte del UAE Team Emirates-XRG, donde tendrá la responsabilidad de respaldar al esloveno Tadej Pogacar en su intento por conquistar un quinto título en la ronda francesa.

Del Toro aseguró que su prioridad será aprender de una de las competencias más exigentes del calendario internacional y aportar al máximo para el líder de su equipo.

“Para mí, este año es importante. Trataré de aprender de los momentos críticos y de aportar lo que pueda para Tadej“, dijo el ciclista del UAE.

El mexicano reconoce la importancia de competir con el mejor equipo del mundo

El pedalista nacional no ocultó la emoción que representa estar en la línea de salida de una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo mundial y destacó el privilegio de integrar una de las escuadras más fuertes del pelotón.

“Es un gran sueño saber que voy a estar en la salida del Tour y hacerlo en el mejor equipo del mundo, tratando de ayudar a Tadej. Me siento un privilegiado, me cuesta creer la persona en la que me estoy convirtiendo a lo largo de estos años y la verdad es que estoy muy feliz”, dijo el mexicano.

“Estoy deseando de que empiece y voy a intentar darlo todo estas tres semanas”, agregó.

Isaac del Toro anticipa una competencia exigente

El ciclista mexicano explicó que espera una edición muy disputada del Tour de Francia, donde la estrategia será determinante para aspirar al triunfo en cada etapa.

“Estoy deseando de que empiece y voy a intentar darlo todo estas tres semanas”, agregó.

Del Toro señaló que se espera “una carrera muy dura” en la que “la táctica va a ser muy importante cada día”.

“Estoy emocionado de vivir el deporte de esta manera. Es lo que había esperando siempre, desde que empecé a andar en bicicleta. Estoy emocionado, algo nervioso“, confesó.

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