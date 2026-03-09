Doja Cat critica las declaraciones de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera: “Te sientas y callas”

La cantante Doja Cat se sumó a la creciente lista de críticos en contra del actor Timothée Chalamet, luego de que este realizara controvertidas declaraciones sobre el ballet y la ópera que desataron la indignación de la comunidad artística.

Todo comenzó cuando, en una entrevista con CNN/Variety junto a Matthew McConaughey en febrero, el protagonista de ‘Call Me By Your Name’ comparó el momento actual de la industria del cine con el de estas disciplinas.

Chalamet mencionó que, aunque admira a quienes luchan por mantener las salas de cine vivas, él personalmente no deseaba trabajar en “ballet ni en ópera ni en cosas que digan: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe'”.

¿Qué dijo Doja Cat?

La última en responder sobre esta polémica es la ganadora del Grammy, Doja Cat. En un video publicado en TikTok el domingo 8 de marzo (posteriormente eliminado), la cantante de ‘Paint the Town Red’ no dudó en cuestionar al actor.

“La ópera tiene 400 años. El ballet tiene 500 años”, comenzó diciendo Doja, visiblemente molesta. “Alguien llamado Tim-oh-tay Cha-lam-et tuvo el descaro de decir cosas, en cámara, que a nadie le importa“.

La artista defendió la vigencia de estas expresiones culturales, señalando que los teatros se llenan y el público guarda un respeto absoluto durante las funciones.

Doja Cat, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, destacó la disciplina y el sacrificio que implican estas profesiones. “Hay una etiqueta en la ópera. Hay una etiqueta en el ballet. Es increíble”, afirmó. “Los bailarines llegan a las 8 o 6 de la mañana. Se rompen y sangran, todos los días. Simplemente porque lo respetan”.

La cantante concluyó su mensaje defendiendo que, independientemente de los altibajos de la industria, hay un público fiel que valora y respeta estas disciplinas. “A los bailarines les importa, a los cantantes les importa, al público le importa. Sigue habiendo público”, sentenció.

“Te sientas y te callas la boca. Quizás aprendas algo de eso”, finalizó.

Estas palabras por parte del actor sorprendieron al público, ya que su madre, abuela y hermana son bailarinas profesionales vinculadas al ballet de la ciudad de Nueva York.

Aunque intentó matizar sus palabras añadiendo “todo el respeto a la gente del ballet y la ópera”, el daño ya estaba hecho. El comentario se volvió viral y provocó una ola de reacciones, incluyendo videos de instituciones como la Ópera Metropolitana y el Royal Ballet y Ópera de Londres defendiendo la relevancia de estas artes.

