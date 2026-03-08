¿Por qué Timothée Chalamet enfureció a los gremios del ballet y la ópera?

Timothée Chalamet, una de las estrellas más brillantes de Hollywood, se encuentra en medio de una inesperada polémica tras sus recientes comentarios sobre la vigencia y popularidad de la ópera y el ballet.

Durante una conversación con Matthew McConaughey para un evento de Variety y CNN sobre el futuro del cine, el protagonista de Marty Supreme sugirió que la ópera y el ballet están en declive y carecen de interés para el público actual.

“No quiero trabajar en el ballet o la ópera, o en cosas donde tengas que estar diciendo: ‘Oye, mantengamos esto vivo’, cuando a nadie le importa ya“, expresó Chalamet.

Aunque intentó suavizar su comentario añadiendo: “con todo respeto a la gente del ballet y la ópera”, sus palabras no tardaron en hacerse virales, provocando una respuesta inmediata y coordinada de los gremios afectados.

Respuesta de las instituciones

El Metropolitan Opera de Nueva York fue uno de los primeros en reaccionar publicando un video en TikTok que muestra el arduo trabajo detrás de escena de sus técnicos y artistas, con la dedicatoria directa: “Esta es para ti, Timothée Chalamet”.

Por su parte, el Royal Ballet and Opera de Londres emitió un comunicado defendiendo que estas disciplinas no solo están vivas, sino que son la base que inspira a otras formas de arte, incluido el cine.

Figuras del medio, como la soprano Isabel Leonard y la actriz Jamie Lee Curtis, también cuestionaron la manera de pensar del actor. Mientras que algunos defensores argumentan que Chalamet solo señalaba la dificultad de estas artes para atraer audiencias masivas, los profesionales del sector le recordaron que el talento y la disciplina que exigen son “de nivel olímpico”.

