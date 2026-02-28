Timothée Chalamet y Matthew McConaughey recuerdan sus mejores momentos en “Interestelar”

Matthew McConaughey y Timothée Chalamet protagonizaron una reflexiva charla sobre la trayectoria actoral del famoso de 30 años. Dicha entrevista, producida por Variety en colaboración con CNN, surge de cara a la próxima entrega de Premios Oscar en la que este se perfila para llevarse su primera estatuilla por parte de la Academia.

La conversación liderada por el protagonista de “Marty Supreme” comenzó con un repaso de su evolución profesional mientras daba una mirada inédita a la complicidad que existe junto a quien habría sido su compañero de escena en la aclamada cinta “Interestelar” (2014).

A propósito de este proyecto en común, Chalamet se dijo agradecido con McConaughey, ya que a pesar de ser una estrella de renombre para ese entonces, lo recibió con los brazos abiertos: “No podría agradecerte lo suficiente por ser cálido conmigo en ese momento, cuando no tenías por qué serlo (…) Me cambió la vida”, declaró en el programa tipo talk show.

El impacto que este gesto tuvo en la vida del joven actor quedó al descubierto: lo motivó a mantenerse firme en su lucha dentro del camino del séptimo arte en un momento en el que se debatía entre ir a la universidad o lanzarse de lleno a dicha vocación.

Según las palabras del ganador del Globo de Oro, la ética y el nivel de preparación de McConaughey se volvieron una inspiración dentro de su proceso de desarrollo en el arte de la actuación. En respuesta a esta emotiva dedicatoria, su invitado lo describió como “un forajido en los márgenes y en la corriente, eligiendo sin miedo el daño creativo en la recreación de las humanidades en pantalla, a su manera”.

Timothée Chalamet y Matthew McConaughey: el inicio de una amistad duradera

Además de las enseñanzas más profundas, Chalamet guarda en su memoria las risas que compartieron gracias a las ocurrencias del histrión nacido en Texas. Aquella que salió a relucir en la charla tuvo como protagonista principal un “souvenir” cortesía de McConaughey y su picardía.

“En mi último día en Interestelar, estaba triste por irme. Fui al baño de mi tráiler y había un enorme excremento en el inodoro. Me sentí tan ofendido. Pensé: ‘Sé que no soy la estrella de esta película, pero ¿quién entra aquí?“, recordó la pareja de Kylie Jenner entre risas.

No pasó mucho tiempo antes de que el autor de la broma saliera a relucir, y a más de una década de la anécdota, el artista se escudó asegurando que: “Es un rito de paso, bebé”, bromeó ante las cámaras.

El minucioso repaso por la trayectoria de Timothée Chalamet no se limitó a tener como invitado a Matthew McConaughey. En otra ronda de episodios, aparecieron aquellas personalidades que impactaron la vida profesional y personal del joven, incluyendo Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Edward Norton, Ben Affleck y Elle Fanning.

Sobre la experiencia, el actor con ascendencia francesa dijo en Instagram: “¡Gracias a los grandes por ayudarme con la retrospectiva de mi pequeña carrera la semana pasada! Y a todos los que vinieron a apoyar y echar un vistazo al trabajo de los últimos 8 años… estoy tan agradecido”.

