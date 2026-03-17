“Dune 3”: Se revela el tráiler oficial de la película

La espera terminó y los fans de la saga protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya ya cuentan con el primer vistazo oficial de “Dune 3”, la cinta que contará el épico desenlace de esta historia de ciencia ficción.

Durante la mañana de este 17 de marzo, las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción luego de que Warner Bros. compartiera el tráiler oficial de la aclamada cinta, programada para estrenarse en todos los cines a partir del 18 de diciembre.

“Vive la épica conclusión. Dune: Parte Tres solo en cines e IMAX”, se anunció a través de plataformas como Instagram y X, junto a las primeras imágenes de la tercera y última entrega de la saga.

En un tono más oscuro y cargado de intensidad, “Dune 3” relata los hechos ocurridos tras el ascenso de Paul Atreides (Timothée Chalamet) como el nuevo emperador. Asimismo, las imágenes confirman el regreso de Zendaya en su papel de “Chani” y de Florence Pugh como la princesa “Irulan”. Javier Bardem, Rebecca Ferguson y Jason Momoa también vuelven en los roles que adoptaron desde el estreno de la saga.

Sin embargo, la producción de Legendary incorporó nuevas personalidades al elenco original, incluyendo a Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson, con quien Zendaya se reencontró tras la filmación de su nueva cinta juntos: “The Drama”.

¿Qué sorpresas se destapan en el tráiler de “Dune 3”?

Pese a las especulaciones sobre los cambios que podrían haber tenido lugar para la tercera entrega de “Dune”, lo cierto es que la cinta se basará a los detalles narrados en la novela “Dune Messiah” de Frank Herbert.

Prueba de ello es la escena presentada en el tráiler, donde aparecen Paul Atreides (Timothée Chalamet) y Chani (Zendaya) hablando sobre el posible nombre de su heredero, haciendo alusión a la llegada de un bebé cuyo género se desconoce.

En contraste con esta imagen de ternura y unión, otras escenas del tráiler presentan enfrentamientos intensos, cargados de tensión y un futuro incierto para todos los personajes aclamados por el público.

El lanzamiento de este tráiler marca el inicio de la campaña de promoción de la cinta, que promete reunir a todos los integrantes del cast en diversas partes del mundo, iniciando en Nueva York a finales de este mes de marzo.

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