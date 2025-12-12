HBO revela el futuro de los personajes de ‘Euphoria’ con nuevas imágenes

HBO desveló este viernes las primeras imágenes oficiales de la esperada tercera temporada de ‘Euphoria’, confirmando su estreno para abril de 2026 en su plataforma y canal.

A través de un video promocional que incluye adelantos de otras producciones como ‘Lanterns’ y ‘House of the Dragon’, la cadena ofreció un vistazo al nuevo rumbo que tomarán los personajes tras un salto temporal de cinco años.

Las nuevas instantáneas muestran escenas cargadas de simbolismo: Sydney Sweeney, que hace el papel de Cassie, sostiene un cono de helado derretido, Jacob Elordi (Nate) prepara carne cruda, Hunter Schafer (Jules) posa frente a una pintura y Zendaya (Rue) aparece sentada en unos bancos. Estas imágenes son el preludio de una narrativa que explorará las complejas realidades adultas de los protagonistas tras superar la preparatoria.

Un nuevo comienzo: cinco años después

El creador de la serie, Sam Levinson, explicó recientemente a la prensa británica la lógica detrás de este salto en el tiempo: “Cinco años se sintieron como un lugar natural porque, si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado en ese momento”. Levinson detalló los destinos de algunos de los personajes clave:

Rue (Zendaya): La encontrarán “al sur de la frontera en México, endeudada con Laurie, tratando de encontrar algunas formas muy innovadoras de saldarla”.

tratando de encontrar algunas formas muy innovadoras de saldarla”. Jules (Hunter Schafer): Está en la escuela de arte, “muy nerviosa por su carrera como pintora y tratando de evadir responsabilidades a toda costa”.

Maddy (Alexa Demie): Trabaja en Hollywood para una agencia de talentos, aunque “obviamente, tiene sus propios trabajos secundarios”.

Lexi (Maude Apatow): Es asistente de una showrunner interpretada por la icónica Sharon Stone.

Cassie y Nate: rumbo al altar y se espera que esto sea una tormenta.

Uno de los anuncios más reveladores corresponde a la turbulenta relación entre Cassie y Nate. Levinson confirmó: “Cassie y Nate sí se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable”.

El creador describió a Cassie viviendo “en las afueras con Nate, están comprometidos y ella es una adicta a las redes sociales y envidia lo que parecen ser las vidas plenas que llevan todos sus compañeros de preparatoria en este momento”.

Con esta nueva temporada, que Levinson califica como “nuestra mejor temporada hasta ahora”, “Euphoria” promete profundizar en las consecuencias de las decisiones pasadas de sus personajes, mezclando el estilo visual distintivo de la serie con historias de redención, ambición y las crudas realidades de la adultez emergente.

