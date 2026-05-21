Efraín Juárez y su polémica felicitación al silbante Daniel Quintero Huitrón

Sorprendido, hasta fastidiado de los temas arbitrales, el técnico de los Pumas, Efraín Juárez, en vísperas de la gran final vs. Cruz Azul aseguró que jamás pensó que saludar o felicitar a los silbantes fuera un pecado en la Liga MX después de la polémica que se generó con Daniel Quintero Huitrón.

Como se recordará, en redes sociales se generó una gran polémica por un video donde se observa al técnico de los Pumas saludar y felicitar por su “buen trabajo” el pasado domingo contra Pachuca al silbante Daniel Quintero Huitrón e inclusive decirle que lo esperaba en la gran final por el buen trabajo que había realizado.

Efraín Juárez, molesto por la polémica que causó su felicitación al árbitro Daniel Quintero 🤔



🗣️ "No sabía que no podía felicitar a nadie. A la otra le digo grosería o cambio de acento" 😡



¿Hizo mal Efraín? 👇🐾 pic.twitter.com/nFE4ydveli — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 21, 2026

Bajo ese panorama, el estratega de los felinos fue de los más solicitados en la noche de medios previo al duelo de ida entre Cruz Azul y Pumas, donde el tema central con el estratega felino fue el asunto arbitral después de que la directiva de los celestes impugnó la designación del silbante, a quien saludó con gran efusividad el estratega del equipo del Pedregal.

Juárez con ironía lamentó que ya no se pueda saludar a alguien por su buen trabajo y en este caso, expuso que el tema de los árbitros es muy peculiar en México y expuso que la felicitación fue para alguien que, desde su óptica, hizo buen trabajo y nada más.

“Con relación al asunto de los árbitros, hace mucho tiempo me fui de mi país y regresé hace un año y parece que está mal felicitar a alguien por hacer su trabajo; para la próxima le tengo que decir groserías, gritarle; que estaríamos más contentos y no habría problema”, dijo el estratega felino en medio de un centenar de grabadoras y micrófonos.

🗣️ “Quiero quedarme 20 años en este club”



Efraín Juárez se sinceró con RÉCORD sobre su futuro como entrenador. ¿Seguirá en Pumas? 🔥



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Un orgullo que dos mexicanos dirijan en una final

Efráín Juárez también destacó que es un hecho sobresaliente que dos técnicos mexicanos dirijan en una gran final del fútbol de México: “Creo que hoy todo México tiene que estar contento e ilusionado. Al principio éramos cuatro técnicos; somos muy poquitos, un pequeño porcentaje de mexicanos. Eso quiere decir que se hacen bien las cosas. Me da mucha ilusión, dos técnicos jóvenes. Por su parte, Joel estará haciendo su parte para ganar el campeonato”.

Juárez quiere ser el “Ferguson mexicano”

Efraín Juárez también comentó sobre un proyecto a largo plazo en Pumas y dijo que le gustaría tener una similitud con el exentrenador británico Alex Ferguson, que dejó un legado en el Manchester United de la Premier League.

“Yo quiero quedarme 20 años en este club. Tengo la ilusión, es mi sueño, es mi club. Quiero ser el Ferguson de los Pumas”, dijo Juárez sobre su futuro y añadió que: “Depende mucho del proyecto, pero sí te puedo decir que hoy hay acercamientos de equipos de MLS, equipos en Europa y equipos en la propia liga que se han interesado por mis servicios”, reveló el mexicano.

Juárez, mientras tanto, sabe que frente a sus anhelos, hay un fútbol de México donde no funcionan los proyectos a largo plazo al ser muy resultadista el medio. “Entiendo que mi presidente, entiendo que hasta el rector lo dijo: hay que darle continuidad al proyecto de Efraín.

PODER MEXA EN LA FINAL



“Hay que disfrutar que dos técnicos mexicanos hayan llegado a la final”



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“Lo que no entiendo es muchas veces las formas de que, por ejemplo, hoy no se hayan acercado a mi representante gente del club para analizar una posible renovación. Eso es lo que a mí me saca un poco del tema, porque decir: ‘A lo mejor no me lo merezco todavía”, concluyó Efraín Juárez.

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