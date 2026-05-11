Washington defiende su salida de la OMS mientras crece tensión por hantavirus

El presidente Donald Trump defendió la decisión de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en momentos en que el país enfrenta un brote de hantavirus relacionado con pasajeros evacuados del crucero MV Hondius desde Canarias, España.

Durante una conferencia en el Despacho Oval, Trump aseguró que no se arrepiente de haber abandonado el organismo internacional, aun cuando las autoridades sanitarias estadounidenses mantienen bajo observación a varios viajeros repatriados.

“No, me alegro”, respondió el mandatario cuando fue cuestionado sobre si reconsideraría la salida de EE.UU. de la OMS ante la situación actual.

Trump volvió a criticar el manejo de la pandemia de Covid-19 por parte del organismo internacional y afirmó que Estados Unidos destinaba cerca de $500 millones de dólares anuales a la OMS sin recibir un trato justo. También insistió en sus acusaciones contra China y aseguró, sin presentar pruebas, que expertos de la organización evitaron responsabilizar a Beijing por el origen del coronavirus.

Mientras tanto, el brote de hantavirus se mantiene bajo estrecha vigilancia sanitaria. Las autoridades federales reiteraron que el riesgo para la población estadounidense continúa siendo “muy bajo”, pese a que uno de los pasajeros evacuados dio positivo y otro presenta síntomas leves.

.@POTUS says he has no regrets in pulling out of the World Health Organization: "We were paying, for let's say 350 million people, we were paying $500M a year… and China was paying $39M a year for 1.4 billion people."



"On Covid, they were totally wrong." pic.twitter.com/JT2JDCsiiV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

Pasajeros permanecen en cuarentena en Nebraska

Un total de 18 pasajeros, 17 estadounidenses y un británico residente en Estados Unidos, fueron trasladados desde Tenerife hacia territorio estadounidense en un operativo especial coordinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La mayoría permanece en cuarentena en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, una de las pocas instalaciones del país con capacidad de biocontención de alta seguridad. Dos pacientes fueron enviados a Atlanta para evaluaciones adicionales.

Funcionarios sanitarios indicaron que las personas en observación se encuentran estables y sin síntomas graves. Equipos médicos especializados supervisan a los pasajeros las 24 horas del día.

El hantavirus es una enfermedad rara transmitida principalmente por contacto con roedores infectados. Expertos señalan que la transmisión entre humanos es poco frecuente y generalmente requiere contacto cercano y prolongado.

Aun así, la respuesta federal ha despertado críticas entre especialistas en salud pública y líderes demócratas, quienes consideran que la administración Trump no ha reaccionado con la rapidez necesaria.

LIVE from Tenerife: Media update on disembarkation of passengers and crew from MV Hondius. #hantavirus https://t.co/0YuVn8KOpW — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2026

Expertos cuestionan capacidad de respuesta federal

Diversos especialistas expresaron preocupación por los recortes presupuestarios y despidos ocurridos en agencias federales de salud durante los últimos años. Entre ellos, el profesor de salud pública Lawrence Gostin, de la Universidad de Georgetown, afirmó que nunca había visto a los CDC “tan ausentes” en una situación de este tipo.

También surgieron cuestionamientos hacia el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por la reducción de personal especializado en enfermedades infecciosas y programas de prevención sanitaria.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a la Casa Blanca de debilitar la infraestructura de salud pública y exigió información sobre el personal disponible para responder al brote.

Schumer sostuvo que varias estaciones de sanidad portuaria de los CDC operan sin suficiente personal y advirtió que los recortes podrían afectar la capacidad del país para enfrentar futuras emergencias sanitarias.

Pese a las críticas, Trump insistió en que la situación está “bajo control” y aseguró que las autoridades médicas trabajan con prudencia para evitar riesgos mayores.

La administración federal mantiene monitoreo constante sobre los pasajeros repatriados mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance del brote y descartar nuevos contagios dentro de Estados Unidos.

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