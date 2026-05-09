¿Cuáles son los riesgos del hantavirus en EE.UU.? Esto dicen los CDC

El hantavirus ha vuelto a colocarse bajo la mira de las autoridades sanitarias de Estados Unidos tras los recientes contagios vinculados a un crucero en el Atlántico. A pesar de ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reiteraron que el riesgo para la población estadounidense se mantiene como “extremadamente bajo”.

Y es que la agencia informó que se mantiene un monitoreo activo del brote registrado en el crucero M/V Hondius, además de la coordinación con autoridades internacionales para dar seguimiento a los pasajeros involucrados, entre los que se encuentran estadounidenses.

Brote en crucero deja casos confirmados y fallecimientos

El foco de atención actual está relacionado con un brote internacional que ha dejado tres personas muertas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un total de ocho casos vinculados: cinco confirmados y tres sospechosos.

Las autoridades sanitarias han realizado seguimiento a pasajeros que desembarcaron del crucero en distintos países, incluidos Estados Unidos.

¿Qué es el hantavirus y la situació en EE.UU.?

El hantavirus es un grupo de virus poco frecuente, pero con potencial de causar enfermedades graves. Suele transmitirse principalmente por contacto con roedores infectados, aunque algunas variantes pueden propagarse entre personas.

En Estados Unidos, el virus cobró relevancia de forma importante en 1993, tras un brote mortal registrado en la región llamada las Cuatro Esquinas que comprende entre Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah.

En 1995, el síndrome pulmonar por hantavirus se convirtió en enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional. Posteriormente, en 2014 se amplió la vigilancia para incluir todas las infecciones confirmadas por laboratorio, tanto las pulmonares como las no pulmonares, y su notificación comenzó en 2015.

Hasta finales de 2023 , se habían notificado 890 casos de enfermedad por hantavirus en Estados Unidos desde que comenzó la vigilancia en 1993. Todos estos casos fueron confirmados por laboratorio e incluyeron el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) y la infección por hantavirus no pulmonar.

Variante involucrada en el brote actual

En el caso reciente vinculado al crucero, las autoridades han identificado la presencia del virus de los Andes, una variante que tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona.

La investigación apunta a que el brote habría comenzado cuando un matrimonio de nacionalidad holandesa se infectó durante actividades de observación de fauna silvestre fuera del barco.

El presidente Donald Trump se refirió al tema y aseguró que la situación está siendo controlada por los equipos sanitarios.

“Parece que todo está bien… parece que tenemos las cosas bajo muy buen control”, declaró desde la Casa Blanca.

Repatriación de estadounidenses que viajan en crucero

Añadió que el virus no se transmite con facilidad y que el seguimiento del brote es constante.

El Departamento de Estado también informó que se está organizando un vuelo de repatriación para ciudadanos estadounidenses que estuvieron a bordo del M/V Hondius.

OMS mantiene evaluación de bajo riesgo global

La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que, pese a los casos detectados, el riesgo para la población general sigue siendo bajo mientras continúan las investigaciones sobre el origen y la propagación del brote.

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