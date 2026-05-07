La OMS afirma que el brote de hantavirus no marca el inicio de una pandemia, tras confirmarse 5 casos en el crucero que se dirige a España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que el brote de hantavirus detectado en un crucero no indica el inicio de una pandemia.

“Quiero ser inequívoca al respecto: esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia de covid-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco”, señaló Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.

“Esto no es covid, esto no es influenza; se propaga de una manera muy, muy diferente”, agregó.

Las autoridades sanitarias investigan activamente un brote de hantavirus detectado entre pasajeros de un crucero que partió el 1 de abril de Ushuaia (Argentina).

Tres personas que se encontraban a bordo del buque holandés MV Hondius han fallecido desde que el crucero inició su viaje.

La embarcacion se dirige hacia las Islas Canarias, España.

El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, indicó en la misma comparecencia que las investigaciones sobre el curso del brote aún están en curso.

Tedros precisó que se han confirmado cinco casos de hantavirus en relación con este crucero, pero podrían surgir más debido al periodo de incubación de seis semanas del virus.

Se está realizando el rastreo de contactos en varios países para los pasajeros que abandonaron el barco antes de que se detectara el brote, incluidos Reino Unido, Suiza y los Países Bajos.

El hantavirus es un grupo con más de 20 especies de virus, transmitido principalmente por roedores silvestres, a través de la inhalación de partículas presentes en la orina, las heces o la saliva de los animales.

Turismo en lugares de contagio

Reuters: El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, dijo que cuando un hombre presentó síntomas a bordo del barco el 9 de abril, no se sospechó de hantavirus, por lo que no se tomaron muestras en ese momento.

Tedros Ghebreyesus explicó que los dos primeros casos detectados “recorrieron Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves que incluyó visitas a lugares donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus”.

Dijo que la OMS está trabajando con las autoridades de Argentina para determinar los desplazamientos de la pareja.

Tedros apuntó que, en brotes anteriores, la transmisión entre humanos solo se producía debido a un “contacto prolongado”, lo cual -según dijo- fue lo que ocurrió en este caso.

Señaló que cuando un hombre presentó síntomas a bordo del barco el 9 de abril, no se sospechó de hantavirus, por lo que no se tomaron muestras en ese momento.

La esposa del hombre desembarcó cuando el crucero atracó en Santa Elena, y más tarde falleció en Johannesburgo (Sudáfrica).

Tedros aseguró que las muestras que se tomaron en Sudáfrica confirmaron que se trataba de hantavirus.

BBC:

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