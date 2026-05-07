California y otros dos estados monitorean a residentes tras brote de hantavirus en crucero

Las autoridades de salud de California, junto con Arizona y Georgia, están supervisando a los residentes que viajaron en el MV Hondius, un crucero vinculado a un brote de hantavirus. A pesar de la preocupación, hasta el momento, ninguno de los monitoreados ha mostrado síntomas de infección.

En el barco, que se encuentra actualmente en dirección a las Islas Canarias después de evacuaciones médicas, se han reportado cinco casos confirmados de hantavirus, incluyendo tres muertes. Más de 100 pasajeros aún permanecen en el crucero bajo vigilancia.

Autoridades sanitarias alertas, pero en calma

Robert Barsanti, del Departamento de Salud Pública de California, aseguró en un comunicado que el riesgo para la salud pública es bajo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también han minimizado el riesgo para el público estadounidense y recomendado a los pasajeros seguir las indicaciones de salud.

Se están llevando a cabo medidas preventivas para algunos de los pasajeros que desembarcaron antes de conocer el brote, incluyendo el aislamiento recomendado en ciertos casos para asegurar la salud pública.

Cómo se pueden identificar los síntomas

Los síntomas del hantavirus suelen comenzar como una gripe y pueden progresar rápidamente a una afección grave. Identificarlos pronto es clave para buscar atención médica inmediata.

Síntomas iniciales

Aparecen fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos (especialmente en piernas y espalda), dolor de cabeza y fatiga extrema, similares a un estado gripal.

Pueden acompañarse de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, tos seca o conjuntivitis en muchos casos.

Estos signos duran 1-5 días antes de empeorar.

Síntomas graves

Después de 1-2 días de mejoría aparente, surge dificultad respiratoria repentina, que indica síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

Otros hallazgos incluyen sonidos pulmonares anormales, baja presión arterial, cianosis (piel azulada) y bajos niveles de oxígeno en sangre.

Identificación rápida

Sospecha si hay síntomas gripales intensos tras exposición a roedores (orina, heces o nidos) en áreas endémicas; consulta un médico de inmediato.

El examen físico detecta signos como hipoxemia o infiltrados pulmonares en radiografía; se confirma con análisis de sangre para anticuerpos IgM o PCR.

Actúa rápido: la progresión es fulminante y requiere hospitalización urgente.

Protocolos de monitoreo

Las autoridades de salud siguen protocolos estandarizados para monitorear a personas expuestas a riesgos como agentes biológicos, químicos o infecciosos, enfocándose en vigilancia activa o pasiva según el nivel de riesgo. Estos incluyen contacto diario o periódico para evaluar síntomas, pruebas diagnósticas y medidas preventivas.

Vigilancia activa

Se aplica a exposiciones de alto riesgo, como contactos cercanos con infecciones.

Contacto telefónico o presencial diario para verificar temperatura, síntomas respiratorios u otros signos durante 10-21 días post-exposición.

Si aparecen síntomas, se activa aislamiento y pruebas de laboratorio inmediato.

Incluye seguimiento por departamentos de salud locales o estatales.

Vigilancia pasiva

Para exposiciones de bajo riesgo, las personas se automonitorean.

Instrucciones para tomar temperatura diaria y reportar fiebre o síntomas al responsable de salud.

Duración típica de 14-21 días, con énfasis en autoaislamiento si es necesario.

Controles médicos

Se realizan exámenes biológicos y físicos específicos.

Análisis de sangre, orina o pruebas funcionales (ej. pulmonar o audiométrica) para detectar efectos tempranos.

Historia clínico-laboral detallada, con registro de exposiciones por al menos 10 años.

Ajustes laborales o intervenciones médicas basadas en resultados.

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