OMS confirma 8 casos de hantavirus en crucero Hondius, pero mantiene riesgo bajo para la salud pública

La Organización Mundial de la Salud confirmó que el brote de hantavirus vinculado al crucero Hondius suma ocho casos, incluidos tres fallecimientos, mientras mantiene que “el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”.

El caso más reciente corresponde a un pasajero que regresó a Suiza tras el viaje y actualmente recibe atención médica en un hospital de Zúrich. Su diagnóstico se suma a una alerta internacional que involucra a múltiples países y organismos sanitarios.

“De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, la OMS está trabajando con los países afectados para apoyar la localización internacional de contactos”, informó la agencia en redes sociales, subrayando la importancia del rastreo y monitoreo de personas expuestas.

Hasta ahora, tres de los 147 pasajeros han fallecido desde que el crucero partió de Argentina rumbo al Atlántico Sur. Además, otros pacientes han sido evacuados a Europa para recibir tratamiento especializado.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship who presented to hospital in Zurich. The patient is currently receiving care at a hospital in Zurich, #Switzerland.



The patient had responded to an email from the… pic.twitter.com/ULjJK72BEx — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que, pese a la gravedad de algunos casos, “el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”.

Investigaciones preliminares apuntan a que los primeros contagios ocurrieron antes del embarque. Sin embargo, no se descarta una transmisión limitada entre pasajeros, especialmente por tratarse del hantavirus de los Andes, una variante poco común.

Según reportes recientes, esta cepa es “la única cepa de hantavirus conocida que puede transmitirse de persona a persona”, aunque principalmente en contextos de contacto estrecho.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

“El hantavirus se propaga principalmente a través de roedores… especialmente por la exposición a su orina, excrementos o saliva”, explica el organismo.

Los CDC subrayan que, en la mayoría de los casos, no se transmite entre personas, aunque reconocen que el virus de los Andes es una excepción documentada.

Los síntomas pueden aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fiebre, fatiga y dolores musculares, seguidos en casos graves por dificultad respiratoria.

Además, no existe un tratamiento específico contra el hantavirus, por lo que la atención médica se centra en el manejo de síntomas y soporte respiratorio.

Sin embargo, expertos coinciden en que, aunque el evento es inusual, sigue siendo controlable. La OMS ha insistido en reforzar la vigilancia epidemiológica sin generar alarma.

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