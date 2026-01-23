Adiós a la OMS: ¿qué consecuencias tendrá para la salud pública de EE.UU.?

Estados Unidos ha completado su retirada formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un año después del anuncio del presidente Donald Trump. Pese a esto, la finalización del compromiso no es absoluta, ya que el país todavía tiene pendientes importantes.

La OMS advierte que Estados Unidos debe más de $130 millones de dólares, lo cual puede afectar significativamente la respuesta global ante nuevos brotes de enfermedades. Expertos señalan que esta situación obstaculizará los avances en la investigación de vacunas y tratamientos.

Analistas en salud pública han manifestado que la salida de EE.UU. podría debilitar múltiples iniciativas de salud global, incluyendo programas de erradicación de poliomielitis y salud materna. La conclusión general es que EE.UU. ha perdido una voz clave en la coordinación internacional necesaria para enfrentar crisis sanitarias.

Razones de la retirada de la OMS

En una orden ejecutiva emitida justo después de asumir el cargo, Associated Press (AP) recuerda que Trump declaró que Estados Unidos se retiraba de la OMS debido a la mala gestión de la organización ante la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias mundiales. También mencionó la “incapacidad de la agencia para adoptar reformas urgentes” y su “incapacidad para demostrar independencia frente a la inapropiada influencia política de los Estados miembros de la OMS”.

Otra queja de la administración Trump: ninguno de los directores ejecutivos de la OMS —nueve desde su creación en 1948— ha sido estadounidense.

Funcionarios de la administración Trump aseguran que están estableciendo nuevas relaciones bilaterales para el intercambio de información de salud pública. Sin embargo, los expertos cuestionan la viabilidad de este enfoque, especialmente en un entorno sanitario mundial interconectado.

Reacciones a la decisión de Trump

El Dr. Ronald Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, calificó la retirada estadounidense de “miope y equivocada” y “científicamente imprudente”, recogió AP.

“La cooperación y la comunicación globales son fundamentales para mantener a nuestros ciudadanos protegidos, ya que los gérmenes no conocen fronteras”, sentenció Nahass.

Jesse Bump, experto en salud pública mundial de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, calificó la acción de la administración como “un acto de estupidez monumental”, reseñó NBC News.

Mientras que Lawrence Gostin, de la Universidad de Georgetown y experto en tratados y colaboraciones internacionales en materia de salud pública, dijo que es poco probable que Estados Unidos, fuera de la OMS, llegue a acuerdos con más de un par de docenas de países.

Muchos virus emergentes se detectan primero en China, pero “¿firmará China un contrato con Estados Unidos?”, preguntó Gostin. “¿Lo harán los países africanos? ¿Nos enviarán sus datos los países a los que Trump ha impuesto un arancel enorme? La afirmación es casi ridícula”, agregó. Gostin cree que Trump se extralimitó en su autoridad al retirarse de la OMS.

En este orden de ideas, el Dr. Judd Walson, director del departamento de salud internacional de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, complementó que es extraordinariamente difícil comparar notas de enfermedades infecciosas entre países sin un grupo unificador como la OMS.

Consecuencias en la salud pública de los estadounidenses

La retirada debilitaría la capacidad estadounidense para detectar y responder tempranamente a brotes epidémicos globales, precisamente cuando la interconexión mundial hace que las enfermedades se propaguen con mayor rapidez. La pandemia de COVID-19 demostró cómo un virus puede cruzar fronteras en cuestión de días.

Además, Estados Unidos perdería acceso directo a información epidemiológica crucial y a sistemas de vigilancia sanitaria que operan en 194 países. Esta desconexión podría retrasar la respuesta ante futuras amenazas sanitarias, desde enfermedades infecciosas emergentes hasta resistencia antimicrobiana.

La comunidad científica también teme por el impacto en programas de inmunización, investigación biomédica y coordinación internacional en crisis sanitarias. Sin la participación estadounidense, la capacidad técnica y financiera de la OMS se vería seriamente comprometida, debilitando la arquitectura global de salud pública en un momento crítico.

