Tras situación de Canadá: EE.UU. está también a punto de perder su estatus de país libre de sarampión

Las autoridades sanitarias internacionales se preparan para evaluar si Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión. Esta revisión, programada para abril, podría tener implicaciones significativas para la salud pública en el país.

Desde el inicio del brote en Texas hace un año, el número de casos de sarampión ha aumentado notablemente, con más de 2200 casos confirmados en 2025. Estados Unidos

pronto pueda seguir los pasos de Canadá, que perdió el logro de haber eliminado este flagelo.

La preocupación crece a medida que la cobertura de vacunación disminuye en varias comunidades. Científicos de salud pública de todo el país investigan si el brote de Texas, ya cesado, está vinculado a los brotes activos en Utah, Arizona y Carolina del Sur. No obstante, médicos y científicos afirman que Estados Unidos, y América del Norte en general, tiene un problema de sarampión, independientemente de la decisión, recoge Associated Press (AP).

“Tenemos todos los ingredientes para que se revoque nuestro estatus de eliminación”, dijo la NBC Amira Albert Roess, profesora de salud global y epidemiología en la Universidad George Mason. “En épocas anteriores, habría sido inaudito perder el estatus de eliminado, a menos que se tratara de un país devastado por la guerra y en colapso”, añadió.

Desafíos en la vacunación

Los expertos señalan que la disminución de las tasas de vacunación puede atribuirse a la desinformación y a la resistencia de algunos padres a vacunar a sus hijos. Además, las políticas de salud pública de la administración anterior han generado dudas sobre la seguridad de las vacunas.

Los datos indican que el 92.5% de la población nacional está vacunada, cifra insuficiente para una protección comunitaria efectiva. Muchas comunidades sufren barreras de acceso a la atención médica y desconfianza hacia el gobierno.

“Lo más importante que podemos hacer es asegurarnos de que quienes no están vacunados se vacunen”, dijo a Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown. “No hemos emitido un mensaje lo suficientemente claro al respecto”.

El año pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 2242 casos de sarampión en 44 estados (la mayor cantidad desde 1991) y casi 50 brotes separados.

Conexiones internacionales de los brotes

Los funcionarios de salud han confirmado que el mismo tipo de virus de sarampión se ha registrado en varios estados de EE.UU. y países vecinos como México. Esto plantea dudas sobre cómo se definirá la propagación y el origen de los brotes entrantes y salientes.

México, que enfrenta su propio brote, también está bajo revisión. La llegada de casos desde EE.UU. complica el seguimiento y el análisis de transmisión de la enfermedad.

Proyecciones para el futuro

Con más de 800 casos reportados en múltiples estados desde el verano, los expertos advierten sobre un posible aumento en el número de infecciones en 2026. La incertidumbre sobre la efectividad de las medidas actuales de salud pública persiste.

Expertos como la Dra. Nuzzo enfatizan la necesidad de una comunicación clara sobre la importancia de la vacunación para proteger a las comunidades y prevenir futuros brotes.

