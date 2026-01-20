Grave escasez de sangre en EE.UU.: dona a la Cruz Roja, salva vidas y de paso llévate dos entradas al Super Bowl
Exhortan a los ciudadanos a agendar una cita para donar, pues pacientes que dependen de transfusiones pueden enfrentar riesgos mayores
La Cruz Roja Americana enfrenta una grave escasez de sangre mientras las solicitudes de los hospitales superan las reservas disponibles, lo que ha provocado una reducción de alrededor del 35% de los productos sanguíneos en el último mes.
Por lo tanto, se insta a las personas a donar sangre para que los pacientes no enfrenten demoras en la atención que salva vidas. La escasez es especialmente grave para las plaquetas y los grupos sanguíneos O, A negativo y B negativo.
Una de las principales causas de la grave escasez puede deberse a la alta circulación de influenza en casi todos los estados, que afecta la participación de los donantes, y retrasa los esfuerzos para reabastecer el suministro nacional de sangre de la Cruz Roja. Al mismo tiempo, los hospitales, ya saturados por la peor temporada de influenza en casi 20 años, ahora también se ven obligados a priorizar el uso de productos sanguíneos críticos.
La Cruz Roja exhorta a los ciudadanos a agendar una cita, pues si no se actúa de inmediato los pacientes que dependen de transfusiones —incluidas las víctimas de trauma, las madres durante el parto y las personas con enfermedad de células falciformes o cáncer— pueden enfrentar riesgos mayores.
Cómo apuntarse a una cita
Para atender las diligencias de la situación, te invitamos a programar una cita para donar sangre o plaquetas hoy mismo. El logística para hacerlo es muy sencilla:
- A través de la aplicación móvil Blood Donor (en inglés),
- Visite el portal web RedCrossBlood.org/espanol, o
- Llame al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).
Dona y gana entradas al Super Bowl y tarjetas de regalos
Como muestra de agradecimiento, quienes acudan a donar hasta el 25 de enero de 2026, participarán automáticamente en el sorteo de un viaje para dos personas al Super Bowl LX en el área de la bahía de San Francisco. El ganador y su acompañante recibirán dos boletos para el Super Bowl LX, acceso a las actividades previas al partido en el estadio, entradas para la experiencia oficial del Super Bowl, boleto de avión ida y vuelta, una estadía de tres noches de hotel (del 6 al 9 de febrero de 2026) y una tarjeta regalo de $1.000 dólares para gastos. Para obtener más información, visite RedCrossBlood.org/espanol/donar-sangre/eventos/nfl.
Además, todas las personas que donen del 26 de enero al 28 de febrero de 2026 recibirán una tarjeta de regalo electrónica de $20 dólares para el establecimiento que elijan. Para más detalles, visite RedCrossBlood.org/Heart.
Donar sangre en Los Angeles
En el condado de Los Angeles, podrás donar sangre del 20 de enero al 3 de febrero en las siguientes localidades:
Agoura Hills
- 1/20/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Hampton Inn, 30255 Agoura Rd
- 1/22/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Agoura Hills City Hall, 30001 Ladyface Court
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Agoura Bible Fellowship, 5564 Foothill Dr
Alhambra
- 1/21/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Alhambra Police Department, 211 S First St
- 1/27/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward
- 2/3/2026: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Platt College, 1000 S. Fremont Ave
- 2/3/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Los Angeles County Development Authority, 700 W Main St
Artesia
- 1/23/2026: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Albert O. Community Center, 18750 Clarkdale Ave
Baldwin Park
- 1/22/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Baldwin Park Adult School, 4640 Maine Ave
Bell
- 1/20/2026: 1 p.m. – 7 p.m., City of Bell, 6250 Pine Ave
Bellflower
- 1/29/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Calvary Baptist Church, 14722 S Clark Ave
Burbank
- 1/20/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/21/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/23/2026: 10 a.m. – 4 p.m., IATSE Local 80, 2520 W Olive Ave
- 1/23/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/26/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/27/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/28/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/30/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 2/1/2026: 10:30 a.m. – 3:30 p.m., Calvary Bible Church, 1101 S Main St
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 2/2/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
- 2/3/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave
Cerritos
- 1/23/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Logos Tower, Inc., 18000 Studebaker Rd
- 2/3/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Cerritos Library, 18025 Bloomfield Ave
Chatsworth
- 1/29/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Chatsworth High School, 10027 Lurline Ave
Claremont
- 1/20/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Claremont Graduate University Claremont, 1021 N Dartmouth Ave
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2 p.m., North Hills Church of Seventh-day Adventists, 1717 N Mountain Ave
- 1/26/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Claremont St Luke’s Church, 2050 N Indian Hill Blvd
- 1/27/2026: 12 p.m. – 6 p.m., Claremont Presbyterian Church, 1111 N. Mountain Ave.
Compton
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Greater Mt. Sinai MBC of Compton, 12317 Wilmington Ave
Covina
- 1/20/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Trade Tech Academy, 231 E. Stephanie Dr
Culver City
- 1/20/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/21/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/23/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/26/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/27/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/28/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/30/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 2/2/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
- 2/3/2026: 12 p.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd
El Monte
- 1/29/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Los Angeles County Department of Public Social Services, 3350 Aerojet Ave.
El Segundo
- 1/20/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Hyatt Place Los Angeles/Lax/El Segundo, 750 N Nash St
- 1/28/2026: 1 p.m. – 7 p.m., El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St
Glendale
- 1/21/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Holy Family Catholic Church, 500 S Louise St
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Glendale Funeral Home, 511 S Central Ave
Glendora
- 1/20/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Glendora United Methodist Church, 201 E Bennett Ave
- 1/26/2026: 1 p.m. – 7 p.m., International Union Of Elevator Constructors Local 18, 2011 E Financial Way
Granada Hills
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Los Angeles Fire Department FS #87, 10124 Balboa Blvd
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Los Angeles Fire Department FS #87, 10124 Balboa Blvd
Hacienda Heights
- 1/23/2026: 8:45 a.m. – 2:45 p.m., Los Altos High School, 15325 Los Robles Ave.
Hawthorne
- 1/21/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Common Space Brewery, 3411 W El Segundo Blvd
Hermosa Beach
- 1/26/2026: 11:30 a.m. – 5:30 p.m., Hermosa Beach Kiwanis Club, 2515 Valley Dr
Huntington Park
- 1/20/2026: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Aspire Ollin, 2540 E 58th St
Irwindale
- 1/27/2026: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Irwindale Community Center, 16102 Arrow Hwy
La Canada
- 1/29/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Crescenta-Canada Family YMCA, 1930 Foothills Blvd
La Mirada
- 1/30/2026: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., La Mirada Library, 13800 La Mirada Blvd
La Verne
- 1/28/2026: 7:30 a.m. – 1:30 p.m., La Verne Heights Elementary, 1550 Baseline Rd
Lakewood
- 1/23/2026: 11:30 a.m. – 5:30 p.m., Lakewood Family YMCA, 5835 Carson St
Lancaster
- 1/20/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Amargosa Creek Middle School, 44333 27th St
- 1/21/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Antelope Valley College Student Lounge, 3041 W Ave K
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Quartz Hill VFW Post 3000, 4342 W Ave L
Lennox
- 1/28/2026: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Lennox Middle School, 11033 Buford Ave
Littlerock
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Living Stone Cathedral Church, 37721 100th St E
Lomita
- 2/3/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Los Angeles County Sheriff Department, 26123 Narbonne Ave
Long Beach
- 1/20/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/21/2026: 12:30 p.m. – 7 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:30 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/22/2026: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., 1 World Trade Center, 1 World Trade Center
- 1/23/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/26/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/27/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/28/2026: 12:30 p.m. – 7 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:30 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/30/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Christ Lutheran Church, 6500 Stearns Ave
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., El Dorado Nature Center, 7550 E Spring St
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Faith Presbyterian Church of Long Beach, 500 E San Antonio Dr
- 2/2/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
- 2/3/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St
Los Angeles
- 1/20/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Robertson Plaza, 120 N Robertson Blvd
- 1/20/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Sonesta LAX, 5985 W Century Blvd
- 1/21/2026: 9 a.m. – 3 p.m., AON Center, 707 Wilshire Blvd
- 1/22/2026: 10 a.m. – 4 p.m., AVA Toluca Hills, 3700 Barham Blvd
- 1/23/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Mi Centro, 553 S Clarence St
- 1/23/2026: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Bishop Conaty Our Lady of Loretto High School, 2900 W. Pico
- 1/26/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Mount Saint Mary’s University Chalon Campus – Humanities Building, 12001
Chalon Rd
- 1/27/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Collins & Katz Family YMCA, 1466 Westgate Ave
- 1/27/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Los Angeles Police Department, 3353 San Fernando Rd
- 1/28/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Living Spaces Mid City, 4801 Venice Blvd
- 1/28/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Los Angeles Police Dept, 3400 S. Central Ave
- 1/29/2026: 10 a.m. – 4 p.m., California State University Library, 5151 State University Dr
- 1/29/2026: 9 a.m. – 3 p.m., YMCA, 8015 S Sepulveda
- 1/30/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Santee Education Complex, 1921 S Maple Ave
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2 p.m., St. Sebastian Catholic Church, 1411 Federal Ave
- 2/2/2026: 12 p.m. – 4 p.m., Children’s Hunger Fund, 13931 Balboa Blvd
- 2/3/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Tutor Campus Center, 3607 Trousdale Pkwy
North Hollywood
- 1/20/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Kaiser Permanente North Hollywood Regional Lab, 11668 Sherman Way
- 1/28/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Wesley School, 4832 Tujunga Ave
- 2/3/2026: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., East Valley High School, 5525 Vineland Ave
Norwalk
- 1/26/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Cerritos College Student Center, 11110 E. Alondra Blvd.
- 1/27/2026: 10 a.m. – 4 p.m., Cerritos College Student Center, 11110 E. Alondra Blvd.
Palmdale
- 1/20/2026: 12 p.m. – 6:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/22/2026: 1 p.m. – 7 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Ave R, 2120 E Ave R
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/22/2026: 8:45 a.m. – 2:45 p.m., Knight High School, 37423 70th St. East
- 1/23/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:15 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/26/2026: 12 p.m. – 6:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/27/2026: 12 p.m. – 6:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/30/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:15 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 2/2/2026: 12 p.m. – 6:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
- 2/3/2026: 12 p.m. – 6:30 p.m., Palmdale CA Blood Donation Center, 2715 E Ave P
Pasadena
- 1/20/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/21/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/21/2026: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., California Institute of Technology, 1200 E California Blvd
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/23/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2 p.m., American Legion District 18, 179 N Vinedo Ave
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/26/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/27/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/28/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/30/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2 p.m., First Baptist Church, 75 N Marengo
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:30 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 2/2/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
- 2/3/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E. Walnut St, Suite 103
Pico Rivera
- 1/21/2026: 1 p.m. – 6:30 p.m., Pico Rivera Library, 9001 Mines Ave
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Pico Rivera Community Center, 9528 Beverly Blvd
Pomona
- 1/20/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/21/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/23/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/26/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/27/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/28/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/29/2026: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Cal Poly Bronco Student Center, 3801 W. Temple Ave
- 1/30/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 2/2/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
- 2/3/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir
Reseda
- 1/26/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Los Angeles Police Department, 19020 Vanowen St
Rosemead
- 1/30/2026: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Rosemead High School, 9063 E. Mission Dr
Rowland Heights
- 1/27/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Rowland High School, 2000 S Otterbein Ave
San Dimas
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2 p.m., San Dimas High, 800 W Covina Blvd
San Fernando
- 2/3/2026: 9 a.m. – 2 p.m., LAPD Foothill, 11844 Glenoaks Blvd
Santa Clarita
- 1/21/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Ave of the Oaks
- 1/21/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Newhall Community Center, 22421 Market St
- 1/23/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Santa Clarita United Methodist Church, 26640 Bouquet Canyon Rd
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Ave of the Oaks
- 1/26/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Santa Clarita United Methodist Church, 26640 Bouquet Canyon Rd
- 1/28/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Ave of the Oaks
- 1/30/2026: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Old Town Newhall Library, 24500 Main St
- 1/30/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Santa Clarita United Methodist Church, 26640 Bouquet Canyon Rd
- 2/3/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Santa Clarita United Methodist Church, 26640 Bouquet Canyon Rd
Santa Fe Springs
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Santa Fe Springs Town Center Hall, 11740 E. Telegraph Rd
Santa Monica
- 1/22/2026: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
- 1/26/2026: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
- 1/29/2026: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
- 1/30/2026: 11 a.m. – 5 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St
South Pasadena
- 1/30/2026: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., South Pasadena Public Library, 1115 El Centro St
Temple City
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2 p.m., First Lutheran Church, 9123 Broadway Ave
Torrance
- 1/20/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/21/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/23/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/26/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/27/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/28/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/30/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 2/2/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
- 2/3/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Torrance CA Blood Donation Center (NEW), 17512 Crenshaw Blvd
Valencia
- 1/20/2026: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Valencia Summit Clubhouse, 24600 W. Del Monte Dr
Van Nuys
- 1/27/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Valley Presbyterian Hospital, 15107 Vanowen St.
- 1/27/2026: 7 a.m. – 1 p.m., Valley Presbyterian Hospital, 15107 Vanowen St.
- 1/28/2026: 12 p.m. – 6 p.m., Van Nuys Masonic Center, 14750 Sherman Way
- 2/3/2026: 12 p.m. – 6 p.m., Van Nuys Public Library, 6250 Sylmar Ave
Venice
- 1/28/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Electric Lodge, 1416 Electric Ave
West Covina
- 1/20/2026: 11 a.m. – 5 p.m., Emanate Health Queen of the Valley Hospital, 1115 S. Sunset Ave
Whittier
- 1/20/2026: 9 a.m. – 3 p.m., Rose Hills Memorial Park, 3888 Workman Mill Rd
- 1/26/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave
- 1/27/2026: 1 p.m. – 7 p.m., Whittier Community Center, 7630 Washington Ave
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2 p.m., First United Methodist Church, 6725 Friends Ave
- 2/2/2026: 12 p.m. – 5 p.m., Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave
Woodland Hills
- 1/20/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/21/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/22/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/23/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/24/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/25/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/26/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/27/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/28/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/29/2026: 11 a.m. – 5:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/30/2026: 8:30 a.m. – 3:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 1/31/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 2/1/2026: 8 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 2/2/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
- 2/3/2026: 12:30 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St
El clima interrumpe donaciones
Alrededor de 400 campañas de donación de sangre se vieron afectadas por el clima invernal extremo, más del triple que en el mismo periodo del año anterior. Como resultado, no se han podido recolectar miles de donaciones de sangre.
Con el clima invernal extremo y las temperaturas bajo cero que se esperan en gran parte del país durante las próximas semanas, es posible que se retrasen o cancelen más campañas de donación de sangre, en un momento en que cada unidad de sangre puede marcar la diferencia para los médicos que enfrentan decisiones difíciles sobre qué pacientes reciben transfusiones y cuáles deben esperar
“Cada día, los pacientes dependen de la sangre para recibir tratamientos que salvan vidas y atención médica de emergencia. Cuando los suministros escasean, esos momentos de necesidad se vuelven aún más críticos. El objetivo de este llamamiento es garantizar que ningún paciente tenga que esperar por la sangre que podría salvarle la vida”, afirma el Dr. Donny Dumani, director médico de los servicios de donación de la Cruz Roja, Los Angeles Region.
¿A quiénes ayudan las donaciones?
Familias como la de Lily Chan comprenden de primera mano la importancia de contar con un suministro de sangre fácilmente accesible. Sus dos hijos, Benjamin y Calliope, nacieron con una rara enfermedad genética de la sangre que requirió transfusiones frecuentes durante sus primeros años de vida. Cada donación, hecha por un miembro anónimo de la comunidad, les ayudó a recuperar fuerzas y a construir un futuro más seguro.
“No nos debían nada, pero nos lo dieron todo”, señala Lily. “Mis hijos se salvaron una y otra vez porque alguien decidió donar”.
