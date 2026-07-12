Resurge el sarampión en medio de la disminución de las tasas de vacunación

En lo que va del año, hasta el 2 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían reportado 2,170 casos de sarampión, una infección peligrosa que puede ser mortal, lo que representa la cifra más alta registrada en 35 años, mientras que el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles reportó hasta el 9 de julio siete casos confirmados, gran parte de estos, relacionados con viajes al extranjero.

Durante la videoconferencia: “Se propagan los brotes de sarampión en medio de la caída de las tasas de vacunación”, organizada por American Community Media, varios expertos analizaron el aumento de los casos de sarampión, las dificultades para controlar los brotes, las reticencias a la vacunación y la desinformación en torno a la enfermedad.

¿Por qué el sarampión es una amenaza después de que fue erradicado de Estados Unidos hace 26 años?

“El sarampión ha regresado no porque el virus se haya vuelto más fuerte sino porque hemos bajado la guardia. Las tasas de vacunación han ido descendiendo gradualmente, y el sarampión ha aprovechado esa brecha”, dijo Patsy Stinchfield, enfermera especializada en pediatría y directora ejecutiva de Measles Collaborative.

“El sarampión tiene como objetivo reproducirse, y lo hace en personas no inmunizadas. Se trata de uno de los patógenos más contagiosos jamás identificados”, señaló.

“En el año 2000 declaramos el sarampión eliminado en Estados Unidos, lo que significa que ya no había casos autóctonos en circulación, pero mientras el sarampión circule en cualquier lugar del mundo, existe el riesgo de que se propague a todas partes”.

Dijo que lo que debemos hacer es vacunar, ya que el sarampión circula a escala mundial y la importación de casos representa un riesgo constante.

“La capacidad de reproducción del virus, oscila entre 12 y 18; lo que significa que un solo caso puede llegar a infectar hasta a 18 personas”.

Resumió diciendo que es fundamental mantener elevadas las tasas de vacunación para evitar que los casos importados se propaguen, ese umbral se sitúa en torno al 95% de vacunación.

El caso UTAH

Utah se ha visto afectado por un brote de sarampión que dura ya un año; en los últimos 12 meses se han registrado 704 casos. ¿Cuáles son algunos de los factores culturales y sociológicos que explican este alarmante aumento?

“No es una situación exclusiva de Utah. Si bien el estado mantenía una tasa general de vacunación bastante alta contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), existe una comunidad situada a ambos lados de la frontera entre Utah y Arizona donde cayó drásticamente, llegando a niveles de entre el 30% y el 40% en algunas escuelas”, dijo el doctor Andrew Pavia, profesor y jefe de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Universidad de Utah .

Afirmó que las causas son bastante complejas, ya que dicha comunidad alberga a miembros de una secta religiosa escindida conocida como FLDS (Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), cuyo líder se opone firmemente a la vacunación.

“El resultado era una comunidad con bajas tasas de inmunización y una escasa confianza tanto en el gobierno como en las autoridades de salud pública”.

Expuso que cuando el sarampión llegó a Utah, inicialmente lograron controlarlo, pero luego comenzó a propagarse rápidamente por la comunidad y se extendió desde allí a todo el estado.

“Debido a los recortes federales a la salud, la tarea de detectar, rastrear y controlar los casos resultó mucho más difícil que en ocasiones anteriores en las que se introdujo el sarampión”.

Por otra parte, dijo que no todo el mundo acude a hacerse la prueba; entre las razones puede estar el hecho de que una familia ya sepa que el primer hijo tuvo sarampión y que este se ha propagado a toda la familia; y no necesitan una prueba para saberlo.

Los contagios

¿Cómo se propaga el sarampión y cómo se compara su velocidad de contagio con la de otras enfermedades virales, como el COVID o la gripe?

“Eso es algo que nunca se sabe con certeza. El sarampión se transmite de persona a persona, y ese ciclo lleva mucho tiempo activo en Estados Unidos. La cepa que circula actualmente se denomina D8, y es prácticamente idéntica al virus detectado en Texas en enero de 2025”, dijo el doctor Benjamin Neuman, profesor de Biología de la Universidad Texas A&M

Por lo general, precisó que tras un año de transmisión interna en un país, se pierde el estatus de país libre de sarampión.

“La vacuna utilizada en Estados Unidos emplea la cepa Moratín, que consiste en una versión viva del virus pero con algunas diferencias clave. Normalmente, el virus del sarampión ataca a las células del sistema inmunitario; al igual que ocurre con el VIH, las células encargadas de combatir la infección resultan infectadas y pierden su capacidad de ayuda”.

Dijo que esto conlleva un efecto secundario: la pérdida de memoria inmunológica, es decir que si se infectan células que habían desarrollado inmunidad frente a patógenos encontrados anteriormente, dicha inmunidad puede quedar efectivamente borrada.

¿Cuál es el riesgo para los inmigrantes adultos que se vacunaron contra el sarampión siendo niños en sus países?

“Existen varios estudios al respecto, pero ninguno establece un plazo definitivo sobre cuándo caduca la protección de la vacuna. Lo que observamos es un descenso gradual: la protección parece mantenerse durante ocho años según un estudio, y entre 10 y 15 años según otro; al final de esos períodos empiezan a aparecer signos de debilitamiento”, dijo el doctor Neuman

¿Cuáles son las posibles consecuencias para las comunidades inmigrantes y desatendidas si la confianza en la vacunación continúa disminuyendo?

El doctor Romero dijo que las consecuencias podrían ser potencialmente nefastas porque empezaríamos a ver más casos de sarampión en esas poblaciones, así como enfermedades como la meningitis, causada por bacterias.

Por tanto, dijo que la desinformación y el hecho de que los CDC no cuenten con los recursos necesarios para llegar a estas poblaciones podrían tener consecuencias devastadoras para la salud de los niños en el futuro.

El doctor Pavia agregó que si recibieron la primera dosis de vacuna después de los 12 meses de edad y luego una segunda dosis, ya sea en América Latina o en Estados Unidos, tienen probabilidades muy altas de estar protegido de por vida, pero no es una protección del 100%.

Por lo tanto, dijo que el consejo práctico es que, si saben con certeza que recibieron dos dosis en los intervalos adecuados, realmente no necesitan hacerse un análisis de sangre, a menos que estén muy preocupados, trabajen en una zona de alto riesgo o tengan el sistema inmunitario comprometido.

“No hace daño recibir otra vacuna. Mi consejo para todos mis colegas, pacientes y sus padres que no tienen sus registros de vacunación es que no se hagan un análisis de sangre. Simplemente reciban otra dosis de la vacuna si tienen dudas. Hay dos razones para ello: una es ¿por qué pagar por un análisis de sangre, que cuesta más que la vacuna, la cual suele ser gratuita?”.