¿Cuántos kilos son considerados “de más”? Mide tu sobrepeso

Cuando alguien sube a la balanza y ve unos kilos de más, la primera pregunta suele ser la misma: ¿esto ya es sobrepeso? La respuesta médica no depende de un número absoluto de kilos, sino de la relación entre el peso corporal y la altura de cada persona, expresada a través del índice de masa corporal (IMC).

El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado (kg/m²). Es la herramienta que utilizan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los sistemas de salud para clasificar el estado nutricional de la población adulta:

Menos de 18,5: bajo peso

bajo peso 18,5 a 24,9: peso normal

peso normal 25 a 29,9: sobrepeso

sobrepeso 30 o más: obesidad (que a su vez se subdivide en grados I, II y III)

Esto significa que dos personas con la misma cantidad de “kilos de más” pueden estar en categorías distintas según su estatura. Por ejemplo, cinco kilos por encima del peso considerado normal pueden significar sobrepeso leve para alguien de baja estatura, pero resultar casi imperceptibles en una persona muy alta.

Por qué el IMC no es una verdad absoluta

Diversos especialistas en nutrición y endocrinología señalan que el IMC es útil como indicador poblacional, pero tiene limitaciones importantes a nivel individual:

No distingue grasa de músculo. Una persona muy musculosa puede tener un IMC alto sin exceso de grasa corporal.

Una persona muy musculosa puede tener un IMC alto sin exceso de grasa corporal. No indica dónde se acumula la grasa. La grasa abdominal (visceral) se asocia a mayor riesgo cardiovascular que la grasa distribuida en otras zonas del cuerpo, algo que el IMC no refleja.

La grasa abdominal (visceral) se asocia a mayor riesgo cardiovascular que la grasa distribuida en otras zonas del cuerpo, algo que el IMC no refleja. No es igual de preciso en todas las edades. En personas mayores, por ejemplo, un IMC ligeramente por encima de lo “normal” no siempre implica el mismo riesgo que en adultos jóvenes.

Por eso, muchos profesionales complementan el IMC con otras medidas, como el perímetro de cintura o el porcentaje de grasa corporal, para tener una imagen más completa.

¿Cuántos kilos son “de más”?

No existe un número universal de kilos que marque la frontera del sobrepeso, porque esa frontera cambia según la estatura de cada persona. Lo que sí existe es un rango de peso saludable para cada altura, calculable a partir del IMC.

Superar ese rango en cualquier cantidad ya se clasifica técnicamente como sobrepeso, aunque el impacto real en la salud depende de otros factores: alimentación, actividad física, antecedentes familiares y distribución de la grasa corporal.

Recomendación de los expertos

Los profesionales de la salud coinciden en un punto: la cifra en la balanza es solo un dato de partida. Antes de sacar conclusiones sobre el propio peso, lo más recomendable es consultar con un médico o nutricionista, quien puede evaluar el IMC junto con otros indicadores y el historial de salud de cada persona, en lugar de basar cualquier decisión únicamente en un número.

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