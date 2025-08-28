Gobierno de Trump nombra a un asesor de RFK Jr. como director interino de los CDC

La administración de Donald Trump designará a Jim O’Neill, subdirector del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., como director interino de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC),

The Washington Post fue el primero en informar sobre la reestructuración de personal, que ocurre después de que la administración Trump despidiera a la directora Susan Monarez cuando esta se negó a renunciar bajo presión.

Monarez, quien asumió el puesto de directora de los CDC el pasado el 31 de julio, fue apartada de sus funciones por el presidente Donald Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a la prensa en la Casa Blanca que el propio Trump despidió a Susan Monarez como directora de los CDC después de que esta rechazara la solicitud de renuncia del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

“Fue el presidente Trump, quien fue reelegido por abrumadora mayoría el 5 de noviembre; esta mujer nunca ha tenido derecho a voto en su vida, y el presidente tiene la autoridad para despedir a quienes no estén alineados con su misión”, declaró Leavitt en una sesión informativa esta tarde.

La Casa Blanca informó anoche en un comunicado que Monarez fue despedida después de que se negara a renunciar bajo presión. Leavitt añadió que el reemplazo “será anunciado por el presidente o el secretario muy pronto”.

Como subsecretario del HHS, O’Neill ayudó a supervisar las extensas operaciones de la agencia y es un asesor clave de Kennedy y se conoce que continuará desempeñando su labor de adjunto del secretario de Salud mientras dirige los CDC, según varios medios.

La notificación del despido de Monarez llegó el mismo día en que se aprobó una nueva tanda de vacunas de Covid por parte de la FDA, que establece que éstas estarán limitadas a la población de “alto riesgo” previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.

