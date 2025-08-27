La FDA autoriza vacunas Covid actualizadas pero con restricciones

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el miércoles las nuevas vacunas contra el Covid para el otoño pero sólo para aquellos considerados de mayor riesgo, lo que limita el uso de las vacunas que antes se suministraban a casi todos los estadounidenses.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el miércoles que las vacunas actualizadas contra el coronavirus están aprobadas para adultos mayores de 65 años, así como para niños y adultos con al menos una afección médica que los ponga en riesgo de enfermedad grave.

Kennedy anunció la aprobación en una publicación en X.

“La FDA ha emitido la autorización de comercialización para las personas con mayor riesgo: Moderna (mayores de 6 meses), Pfizer (mayores de 5 meses) y Novavax (mayores de 12 años)”, escribió Kennedy. “Estas vacunas están disponibles para todos los pacientes que las elijan tras consultar con sus médicos”.

Kennedy también indicó que se habían revocado las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas.

Las únicas vacunas que aún estaban autorizadas bajo una autorización de emergencia eran para niños de 11 años o menos. Esta medida podría dificultar el acceso a las vacunas para niños sanos.

La gran mayoría de los estadounidenses se vacuna contra el coronavirus en farmacias. Antes de este cambio, los CDC recomendaban la vacunación contra Covid para todas las personas mayores de 6 meses.

Una vacuna contra la COVID-19 puede costar hasta $140 dólares sin seguro médico, según la lista de precios de vacunas de los CDC.

En casi 20 estados, la autoridad de los farmacéuticos para ofrecer vacunas está sujeta a las recomendaciones federales de inmunización, por lo que la nueva disposición no deja claro si los estadounidenses podrán vacunarse contra Covid cuando lo deseen ni si las aseguradoras cubrirán el costo de la vacunación.

Los casos de Covid han ido aumentando en algunas partes de EE.UU., particularmente en el sur y California, impulsados ​​por una nueva variante.

Sigue leyendo:

· Administración Trump ordenó eliminar registros de vacunas contra Covid de los empleados federales

· Secretario de Salud cancela $500 millones de fondos para desarrollar vacunas

· Kennedy Jr. enfrenta una demanda por eliminar la recomendación de vacunarse contra el coronavirus