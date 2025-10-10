Trump anuncia nuevos aranceles del 100% a China

El presidente Donald Trump anunció el viernes que impondrá aranceles del 100% a China, y acusó que el gobierno chino ha adoptado una postura comercial “extremadamente hostil” al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

Trump anunció en Truth Social que impondría un arancel del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre o antes. Estos aranceles sustituirán a los aranceles ya vigentes sobre los productos chinos.

El presidente Trump afirmó que su administración también impondría controles de exportación a todo software crítico.

“Es imposible creer que China haya tomado tal medida, pero lo hizo, y el resto es historia”, publicó Trump.

China anunció esta semana que las entidades extranjeras deben obtener una licencia para exportar cualquier producto que contenga más del 0.1 % de tierras raras, ya sean de origen chino o fabricados mediante el proceso de extracción del país.

China controla aproximadamente el 70% de los metales y tierras raras del mundo.

Donald Trump descarta estar interesado en reunirse con el líder chino Xi Jinping. Crédito: Alex Brandon | AP

Las tierras raras y los minerales críticos se utilizan en numerosos productos, como automóviles, semiconductores y productos electrónicos como las computadoras portátiles.

Trump, en su publicación en Truth Social, calificó la medida de China de “absolutamente inaudita en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”.

Anteriormente el viernes, Trump había amenazado con contramedidas en respuesta al anuncio de Pekín y sugirió que podría no reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, durante una próxima cumbre en Corea del Sur, como estaba previsto.

