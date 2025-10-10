window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump anuncia nuevos aranceles del 100% a China

El presidente Trump anunció en su red social que impondrá aranceles del 100% a China en respuesta a los controles de este país sobre tierras raras

Trump anunció que impondrá un nuevo arancel del 100 por ciento a los productos procedentes de China.

Trump anunció que impondrá un nuevo arancel del 100 por ciento a los productos procedentes de China. Crédito: Noah Berger | AP

Avatar de María Ortiz

Por  María Ortiz

El presidente Donald Trump anunció el viernes que impondrá aranceles del 100% a China, y acusó que el gobierno chino ha adoptado una postura comercial “extremadamente hostil” al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

Trump anunció en Truth Social que impondría un arancel del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre o antes. Estos aranceles sustituirán a los aranceles ya vigentes sobre los productos chinos.

El presidente Trump afirmó que su administración también impondría controles de exportación a todo software crítico.

“Es imposible creer que China haya tomado tal medida, pero lo hizo, y el resto es historia”, publicó Trump.

China anunció esta semana que las entidades extranjeras deben obtener una licencia para exportar cualquier producto que contenga más del 0.1 % de tierras raras, ya sean de origen chino o fabricados mediante el proceso de extracción del país.

China controla aproximadamente el 70% de los metales y tierras raras del mundo.

Donald Trump, presidente estadounidense
Donald Trump descarta estar interesado en reunirse con el líder chino Xi Jinping.
Crédito: Alex Brandon | AP

Las tierras raras y los minerales críticos se utilizan en numerosos productos, como automóviles, semiconductores y productos electrónicos como las computadoras portátiles.

Trump, en su publicación en Truth Social, calificó la medida de China de “absolutamente inaudita en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”.

Anteriormente el viernes, Trump había amenazado con contramedidas en respuesta al anuncio de Pekín y sugirió que podría no reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, durante una próxima cumbre en Corea del Sur, como estaba previsto.

Sigue leyendo:
· Donald Trump amenaza con aumentarle los aranceles a China
· China anuncia más controles a exportación de tecnologías
· Informe revela injerencia de China y Rusia durante las elecciones canadienses

En esta nota

Aranceles a China Donald Trump
Trending
Contenido Patrocinado
Trending