Donald Trump amenaza con aumentarle los aranceles a China

En respuesta a la posición asumida por el gobierno chino al establecer controles a la exportación de tierras raras críticas, Donald Trump dio a conocer que podría incrementarles los aranceles a sus productos.

A través de un extenso mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años reconoció estar sorprendido por la nueva posición asumida desde Beijing, la cual también extiende los controles sobre sus tecnologías de producción y el uso que les den a estas fuera de sus fronteras, lo cual incluye aplicaciones militares y hasta semiconductores.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo indicando que quieren imponer controles a la exportación de todos los elementos de producción relacionados con las tierras raras, y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China. Nadie ha visto algo así, pero, en esencia, ‘saturaría’ los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo, especialmente de China”, expuso.

Los productos chinos que ingresan a Estados Unidos podrían verse obligados a pagar en la aduana más por concepto de aranceles. (Crédito: Martin Meissner / AP)

Acto seguido, Trump señaló estar dispuesto a elevarle los aranceles para equilibrar un poco la afectación que podría enfrentar la economía global ante la estrategia implementada por el “Gigante Asiático”.

“Dependiendo de lo que China diga sobre la ‘orden’ hostil que acaba de emitir, me veré obligado, como presidente de Estados Unidos de América, a contrarrestar financieramente su acción. Por cada elemento que ellos han podido monopolizar, nosotros tenemos dos”, advirtió.

El político conservador incluso calificó como innecesaria la reunión agendada con líder chino Xi Jinping, la cual se planeaba celebrarse a finales de este mes en Corea del Sur, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“No he hablado con el presidente Xi porque no hay motivos para hacerlo. Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• La Casa Blanca usará ingresos de los aranceles para financiar WIC durante el cierre del gobierno

• China anuncia más controles a exportación de tecnologías

• La inflación en EE.UU. podría reducirse drásticamente sin aranceles, según analistas