Trump impondrá 100% de aranceles a películas producidas fuera de Estados Unidos

Como un mensaje al gobernador de California, Gavin Newsom, el presidente Donald Trump afirmó que impondrá 100% de aranceles a las películas producidas fuera de Estados Unidos.

En una publicación en Truth Social, el presidente afirmó que el negocio de la cinematografía estadounidense “ha sido robado” por otros países.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé”, dijo. “Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100% a todas las películas que se realicen fuera de Estados Unidos”.

El mandatario criticó al gobernador Newsom, calificándolo de “débil e incompetente”, señalándolo como responsable del impacto en las producciones en Hollywood.