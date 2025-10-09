window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

China anuncia más controles a exportación de tecnologías

Pekín restringirá comercio de productos relacionados con tierras raras, esenciales para fabricar vehículos eléctricos, motores de aviones y radares militares

Los controles, que entran en vigor de inmediato, exigen obtener una autorización para exportar tecnologías utilizadas en la extracción de las tierras raras.

Los controles, que entran en vigor de inmediato, exigen obtener una autorización para exportar tecnologías utilizadas en la extracción de las tierras raras. Crédito: Ng Han Guan | AP

Avatar de Deutsche Welle

Por  Deutsche Welle

China anunció este jueves nuevos controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, que se suman a las regulaciones existentes sobre esta crucial industria.

Las tierras raras han sido un punto de fricción en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Washington acusa a Pekín de demorar la aprobación de licencias de exportación.

Se trata de metales esenciales para la producción de computadores, baterías y nuevas tecnologías energéticas.

Los controles, que entran en vigor de inmediato, exigen obtener una autorización para exportar tecnologías utilizadas en la extracción de las tierras raras y su fusión, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

El permiso también es requerido para las tecnologías de “ensamblaje, ajuste, mantenimiento, reparación y mejora de las líneas de producción”, agregó el ministerio.

En un anuncio separado, la dependencia dijo que aplicará restricciones adicionales a entidades extranjeras que exportan productos relacionados con tierras raras fuera de China.

“Por algún tiempo, organizaciones e individuos del exterior han transferido o suministrado (…) productos controlados de tierras raras para su uso directo o indirecto en áreas sensibles como operaciones militares”, afirmó un portavoz del ministerio en un comunicado.

Tal práctica ha causado “daño significativo o amenazas potenciales a la seguridad e intereses nacionales de China (e) impactado de forma adversa la paz y estabilidad internacionales”, señaló el portavoz.

China representa alrededor del 60 % de la producción minera mundial y el 90 % de la producción de imanes permanentes y procesados. Las tierras raras son materiales vitales en productos que van desde los vehículos eléctricos hasta los motores de aviones y los radares militares

Sigue leyendo:
• EE.UU. prueba con éxito el dron hipersónico Talon-A2: podría dar la vuelta al mundo en 7 horas
• “Mata a un ruso y gana puntos”: el polémico nuevo sistema del ejército de Ucrania para la guerra con Moscú
• Shahed MS001: el dron con inteligencia artificial que selecciona sus objetivos sin ayuda humana

En esta nota

China
Trending
Contenido Patrocinado
Trending