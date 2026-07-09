China exige a EE.UU. poner fin “de inmediato” al bloqueo y las sanciones contra Cuba tras debate en la ONU

China redobló este jueves su respaldo político a Cuba al exigir a Estados Unidos que ponga fin “de inmediato” al bloqueo económico, las sanciones y cualquier forma de “coerción, presión y amenaza militar” contra la isla, en un nuevo episodio de la disputa diplomática que se desarrolla en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en torno al embargo estadounidense.

La postura fue expresada por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, quien sostuvo que las restricciones impuestas por Washington durante más de seis décadas se han endurecido en distintos momentos y, en los últimos meses, han contribuido a agravar la crisis que enfrenta el país caribeño.

De acuerdo con la funcionaria, “más de 60 años de bloqueo total y sanciones ilícitas han causado un profundo sufrimiento al pueblo cubano”, al tiempo que afirmó que las medidas estadounidenses “violan gravemente” los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y afectan el derecho de Cuba “a la supervivencia y al desarrollo”.

????? China reafirma en ONU firme respaldo a Cuba frente a medidas coercitivas unilaterales y bloqueo impuesto por EE.UU., que durante décadas ha afectado al pueblo cubano.#CubaNoEsUnaAmenaza#CubaNoEstáSola https://t.co/Yk5iP9ObHo pic.twitter.com/rScjPPKqP5 — EmbaCuba China (@EmbacubaChina) July 9, 2026

Las declaraciones de Mao se producen después de que la Asamblea General de la ONU aprobara, por una amplia mayoría, celebrar un debate solicitado por Cuba sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. La iniciativa fue respaldada por 136 países, mientras que Washington encabezó la oposición al procedimiento.

Durante su conferencia de prensa, la portavoz china afirmó que la decisión del máximo órgano deliberativo de la ONU “refleja nuevamente el apoyo de la comunidad internacional al pueblo cubano en la defensa de su soberanía nacional y su oposición a la injerencia externa y al bloqueo”. Asimismo, sostuvo que las prácticas “unilaterales” y de “intimidación” promovidas por Estados Unidos carecen de respaldo internacional y reiteró que Pekín trabajará con otros países para “defender firmemente la equidad y la justicia internacionales”.

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