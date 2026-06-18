Pese a que Trump y Cuba mantienen contactos diplomáticos, JD Vance lanza advertencia a La Habana

El vicepresidente JD Vance confirmó este jueves que la Administración del presidente Donald Trump mantiene conversaciones con el gobierno cubano y advirtió que el futuro de la relación bilateral dependerá de las decisiones que adopte La Habana en los próximos meses.

Durante una conferencia de prensa, Vance fue consultado sobre declaraciones recientes de Trump, quien sugirió que Cuba podría convertirse en el próximo foco de atención de la política exterior estadounidense tras los acontecimientos relacionados con Irán. Aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre las conversaciones en curso, el vicepresidente dejó claro que Washington espera señales concretas de cambio por parte de las autoridades cubanas.

“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito”, afirmó Vance. “Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen. Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla”.

Las declaraciones representan uno de los reconocimientos más directos por parte de la Casa Blanca sobre la existencia de contactos con La Habana desde el regreso de Trump al poder y se producen en un momento marcado por una creciente presión económica y diplomática sobre el gobierno cubano.

????Reportero a JD Vance: El presidente Trump dijo: «Terminaremos con uno», refiriéndose a Irán, y luego dijo que Cuba es la siguiente.



¿Es Cuba la siguiente?



JD Vance: Tienen que preguntarle a Marco sobre Cuba.



¨En realidad, estamos hablando con el Gobierno cubano en este? pic.twitter.com/wqd78qbcRq — Mag Jorge Castro?? (@MagJorgeCastro) June 18, 2026

Washington vincula la crisis cubana con la migración y la seguridad regional

Vance describió a Cuba como un país cuyo sistema económico “no ha funcionado” y aseguró que la situación de la isla es incluso más complicada que la de otras naciones sometidas a fuertes presiones económicas. El vicepresidente destacó además la cercanía geográfica entre ambos países y señaló que las crisis recurrentes en Cuba suelen tener repercusiones directas para Estados Unidos, particularmente en materia migratoria.

Según Vance, cada vez que la economía cubana atraviesa dificultades severas, miles de personas intentan abandonar la isla en busca de mejores oportunidades, una situación que termina impactando a comunidades estadounidenses, especialmente en Florida.

La referencia refuerza la preocupación de la administración republicana por el flujo migratorio procedente del Caribe, un asunto que se ha convertido en una prioridad dentro de la agenda de seguridad fronteriza de Washington.

Funcionarios estadounidenses han insistido en que cualquier avance significativo en las relaciones bilaterales dependerá de cambios estructurales dentro de Cuba, incluyendo reformas económicas y una mayor apertura política.

? WOW! JD Vance is DIRECTLY calling out Israeli cabinet members for their personal attacks on President Trump



"Donald J. Trump is the ONLY head of state in the ENTIRE WORLD who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state? pic.twitter.com/0H9yGH8ubL — Nick Sortor (@nicksortor) June 18, 2026

Cuba analiza reformas mientras enfrenta una profunda crisis económica

Las declaraciones de Vance coinciden con un momento particularmente complejo para la isla. El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, se encuentra evaluando un amplio paquete de propuestas económicas y sociales destinado a enfrentar la crisis que afecta al país.

Durante una reunión extraordinaria del Partido Comunista de Cuba, Díaz-Canel reconoció la necesidad de impulsar transformaciones urgentes para responder a los problemas acumulados en sectores clave de la economía.

Entre las medidas analizadas figuran iniciativas para ampliar la participación del sector privado, atraer inversión extranjera, otorgar mayor autonomía a empresas estatales y descentralizar algunas decisiones económicas. La economía cubana enfrenta dificultades derivadas de la escasez de combustible, apagones frecuentes, baja productividad, inflación y una disminución sostenida de ingresos provenientes del turismo y otras fuentes de divisas.

Mientras La Habana atribuye gran parte de la crisis a las sanciones estadounidenses, funcionarios de la Administración Trump sostienen que los problemas responden principalmente a deficiencias estructurales del modelo económico cubano. Por ahora, ambas partes mantienen abiertos canales de comunicación, aunque Washington ha dejado claro que cualquier mejora en la relación bilateral estará condicionada a acciones concretas por parte del gobierno cubano.

Las palabras de Vance reflejan esa postura: la puerta al diálogo permanece abierta, pero el rumbo de las relaciones dependerá de las decisiones que adopte La Habana en los próximos meses.

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