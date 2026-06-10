Secretario de Defensa prepara al ejército de EE.UU. ante “cualquier posible contingencia” en Cuba

Pete Hegseth, secretario de Defensa, prepara al ejército estadounidense ante la posibilidad de que pueda surgir algún evento en Cuba que amerite su hipotética intervención en la isla caribeña.

Durante una inesperada visita a la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, el funcionario exhortó a las tropas mantenerse alerta para entrar en acción.

“Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier posible contingencia”, señaló en parte de un discurso emitido.

Dicho señalamiento incrementa todavía más la presión ejercida desde hace meses sobre el gobierno encabezado por el presidente Miguel Diaz-Canel.

Luego de haber derrocado a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela, la dotación de petróleo que la República Bolivariana solía hacerle llegar a Cuba cesó sumiendo a su población en una energética sin precedente, pues su industria eléctrica depende del crudo y al no tenerlo ahora son muy pocas las horas de luz artificial en los hogares, pero sobre todo en los hospitales.

Con respecto a la movilidad, se carece de transporte y eso dificulta el tránsito de mercancías en las provincias.

El objetivo del gobierno estadounidense consiste en doblegar a las autoridades cubanas para que cedan a una apertura de la isla y a entregar la presidencia.

Pete Hegseth se ha caracterizado por inclinarse hacia la intervención militar de Estados Unidos tanto en Venezuela como en Irán. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Previo a la visita de Hegseth, Francis Donovan, jefe del Comando Sur; y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), también se desplazaron semanas atrás para sostener conversaciones con representantes cubanos sin que se dieran a conocer los detalles.

Todo esto ha enrarecido el ambiente en la isla, pues cada vez cobra mayor fuerza la versión de una posible intervención militar estadounidense.

Marco Rubio, secretario de Estado, recientemente declaró que la “probabilidad” de llegar a un acuerdo para abrir la isla a la inversión extranjera es compleja y, ante el interés de Donald Trump por derrocar al gobierno actual, la opción sería a través de una intervención.

No obstante, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores cubano, anticipó que cualquier acción militar en contra su país podría conducir a un “baño de sangre”.

“El gobierno de EE.UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar. Cuba no amenaza ni desea la guerra”, expresó en un discurso.

Citando a fuentes de inteligencia bajo condición de no revelar su identidad, el sitio de noticias Axios, menciona que Cuba adquirió 300 drones de combate para emplearlos en caso de iniciar un conflicto bélico que ponga en riesgo su soberanía.

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