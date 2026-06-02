Rubio acusa a Cuba de terrorismo y espionaje para China; afirma que la isla necesita un nuevo liderazgo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció el discurso de la administración de Donald Trump hacia Cuba al acusar al Gobierno de La Habana de patrocinar el terrorismo, colaborar con operaciones de inteligencia de China y Rusia y carecer de capacidad para impulsar las reformas necesarias que permitan superar la profunda crisis económica y política que atraviesa la isla.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio defendió la decisión de mantener a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una clasificación que había sido revocada por la administración de Joe Biden en los últimos días de su mandato y que fue restablecida por el presidente Donald Trump tras regresar a la Casa Blanca. Según Rubio, grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las extintas FARC y algunas de sus disidencias recibieron apoyo cubano en distintos momentos de su historia.

Secretary of State Marco Rubio argued during a Senate hearing on Tuesday that Cuba continues “to be a failed state,” and that its current political and economic system is not “capable of reform.”



“I really don't believe this system is capable of reform unless new people take? pic.twitter.com/iflKghkZaA — CBS News (@CBSNews) June 2, 2026

El jefe de la diplomacia estadounidense también aseguró, sin presentar pruebas, que Cuba alberga instalaciones de inteligencia que operan en beneficio de China y Rusia, una acusación que el Gobierno cubano ha rechazado reiteradamente.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de creciente preocupación en Washington por la presencia estratégica de China cerca del territorio estadounidense. Ya en 2023, funcionarios de la Casa Blanca reconocieron la existencia de instalaciones de espionaje chinas en Cuba y señalaron que algunas de ellas operaban desde al menos 2019.

Más allá de las acusaciones sobre seguridad nacional, Rubio sostuvo que el sistema político y económico cubano es incapaz de reformarse bajo su actual dirigencia. El secretario afirmó que la estructura de poder dominada por el conglomerado militar GAESA y las actuales autoridades impide cualquier transformación significativa.

“Creo que no pueden reformarse mientras las personas que están al mando sigan allí”, señaló durante la audiencia, donde insistió en que Cuba necesita un nuevo liderazgo y una “reforma sistémica y seria” para evitar convertirse definitivamente en un Estado fallido.

Rubio reveló además que Washington ha mantenido conversaciones con representantes cubanos para discutir posibles vías de recuperación económica, aunque admitió que las probabilidades de alcanzar un acuerdo negociado son reducidas debido a la falta de confianza entre ambas partes.

Durante los últimos meses, la Casa Blanca ha incrementado la presión económica y diplomática sobre la isla, mientras funcionarios cubanos denuncian que las sanciones, el bloqueo petrolero y las amenazas de intervención han agravado una crisis marcada por apagones, escasez de combustible y deterioro de los servicios básicos.

Por su parte, el Gobierno cubano sostiene que las acusaciones de terrorismo carecen de fundamento y rechaza las afirmaciones sobre una supuesta tutela extranjera en la toma de decisiones nacionales.

La Habana insiste en que cualquier cambio político debe ser definido exclusivamente por el pueblo cubano y ha advertido sobre el aumento del riesgo de una confrontación con Estados Unidos.

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