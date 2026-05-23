Caucus Afroamericano del Congreso solicita poner fin al bloqueo petrolero que afecta a Cuba

El Caucus Afroamericano del Congreso (CBC) se solidarizó con Cuba y le pidió al presidente Donald Trump levantar el bloqueo petrolero ordenado desde hace meses en contra de la isla caribeña.

Los 62 legisladores que integran el CBC firmaron un documento dirigido al responsable de la Casa Blanca y a Marco Rubio, secretario de Estado, a través del cual también instan a ambos funcionarios a retirar las sanciones económicas emitidas en contra de Cuba.

“Bajo el bloqueo petrolero y el endurecimiento de las sanciones impuestos por esta administración, los cubanos están muriendo”, señaló la presidenta Yvette D. Clarke en el documento.

Los miembros del CBC están convencidos que el endurecimiento de la política estadounidense al impedir que muchos productos arriben a la isla caribeña como medida de presión para forzar un cambio de gobierno amenaza con detonar una hambruna, pues el nivel de vida de los civiles cubanos sufre un notorio deterioro.

Desde hace unos días, Trump retomó su idea de replicar en Cuba una operación similar a la implementada en Venezuela donde derrocó a Nicolás Maduro de la presidencia.

Al llegar la noche, la mayor parte de la isla caribeña permanece a oscuras, pues ante la falta de combustible no hay manera de poner en marcha a las viejas centrales eléctricas. (Crédito: Ramón Espinosa / AP)

Bajo dicho enfoque, el primer movimiento que ordenó fue desplazar al portaaviones estadounidense USS Nimitz desde las costas de Río de Janeiro, Brasil, hasta aguas del Caribe, acción interpretada por algunos analistas como un paso previo a una hipotética ofensiva sobre Cuba.

Además, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), visitó La Habana para hacerle saber al gobierno cubano que la administración Trump exigía poner en marcha ciertos cambios en la isla.

Por si esto fuera poco, el Departamento de Justicia acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro como el responsable de la muerte de cuatro personas tras haber ordenado derribar a dos avionetas civiles sobre aguas internacionales, en 1996.

Dichas acciones hacen complicado que el exhorto del CBC pueda ser tomado en cuenta por la administración Trump ya que Cuba ya forma parte de una de las asignaturas pendientes por resolver en la agenda presidencial.

Mientras tanto, la situación en la nación caribeña es cada vez más crítica al carecer de combustible ya que muchas actividades en la isla se encuentran detenidas con un impacto severo para la economía local.

De hecho, el suministro eléctrico en los hogares se ha reducido a solo cuatro horas durante el día y en las noches la oscuridad impera caso de manera obligatoria.

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