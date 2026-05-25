Por qué China apoya de manera limitada a su aliada Cuba en medio de las presiones de Estados Unidos

“Buenos hermanos, buenos camaradas, buenos amigos”.

Esa es la frase con la que el líder chino Xi Jinping ha descrito en varias oportunidades la relación de su país con Cuba.

Y no se trata solo de una consigna diplomática, sino que de un reflejo del vínculo estrecho que ambas naciones han construido durante décadas.

La isla es considerada uno los principales puentes de Pekín con América Latina y los lazos ideológicos y políticos entre ambos países son históricos y de larga data.

También lo son sus lazos económicos.

Pero pese a esta relación especial, China ha actuado con cautela ante una de las peores crisis del país caribeño.

¿Por qué el gigante asiático no hace más por este aliado histórico?

Los gestos de Pekín

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Es innegable que China ha tenido gestos significativos con Cuba en las últimas décadas, pero su apoyo pareciera estar limitado por consideraciones estratégicas, económicas y geopolíticas.

China ha sido por años un socio comercial clave para Cuba, además de permitirle en más de una oportunidad al país reestructurar sus deudas ante las dificultades económicas que ha enfrentado para cumplir con sus pagos.

“Durante mucho tiempo vimos una relación basada en la idea de ayudar a Cuba desde un lente principalmente político e ideológico. Y eso continúa hoy”, afirma Margaret Meyers, directora del Programa Asia y América Latina del Inter-American Dialogue, con sede en Washington.

En medio de la crisis actual, agudizada por la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos al envío de petróleo a la isla desde fines de enero, China ha mandado a Cuba distintas donaciones.

Entre ellas, cerca de 60 mil toneladas de arroz y una donación de 80 millones de dólares para equipamiento eléctrico e infraestructura energética.

China también ha apoyado a Cuba con inversiones y donaciones directas en el desarrollo de energías renovables, particularmente mediante la instalación de parques fotovoltaicos que permitan a la isla depender cada vez menos del escaso petróleo.

De acuerdo con el Centro de Estudio Energéticos Ember, Cuba estaría llevando a cabo una de las revoluciones solares más rápidas con la ayuda de Pekín.

El valor de las importaciones de paneles solares fotovoltaicos y baterías desde China hacia Cuba aumentó más de un 1.800 % entre 2020 y 2025, según las cifras divulgadas por Ember a CNN.

Getty Images: Xi Jinping recibió al presidente Miguel Díaz Canel en Pekín en 2025, en el marco de la conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, reafirmaron la relación de amistad entre ambas naciones.

Un apoyo limitado

Expertos consultados por BBC Mundo aseguran que si bien la solidaridad china ha sido significativa para los cubanos, su apoyo sigue siendo acotado.

Para Helen Yafe, académica de economía política latinoamericana de la Universidad de Glasgow, “China ha sido muy vocal, ha dicho claramente que se opone a las medidas tomadas por Estados Unidos y ha defendido el derecho de Cuba a tener su propio sistema económico y político. Pero esas son palabras. En términos de acciones concretas, el apoyo ha sido limitado”.

También ha quedado en evidencia que China ha asumido una posición más contenida que otros aliados de La Habana como Rusia o Venezuela.

“En comparación con otros aliados o socios externos, China es claramente más cautelosa”, recalca Meyers.

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Negocios son negocios

Cuba no ha sido una excepción en la aproximación pragmática y estratégica con la que China ha conducido su política económica.

Para Pekín los beneficios del vínculo comercial con Cuba son limitados y así queda reflejado en el intercambio entre ambas naciones.

Cuba esta lejos de ser el socio comercial más grande de China en América Latina. Su integración económica es sustancialmente mayor si se mira el intercambio con países como Argentina, Brasil o Chile.

Las importaciones desde Cuba a China -en productos como el níquel, zinc y otros- disminuyeron cerca de 600 millones de dólares desde 2017 a 2022, de acuerdo a cifras del The World Integrated Trade Solution (WITS). Aunque según La Habana el intercambio comercial aumentó entre 2024 y 2025.

Emily Morris, investigadora senior del Instituto de las Américas de University College London (UCLIA), afirma que las ayudas chinas han sido cruciales, sobre todo en materia energética.

Sin embargo, también sostiene que “China no quiere simplemente arrojar dinero a Cuba como si fuera un pozo sin fondo. No quiere asumir el rol de la antigua Unión Soviética. No quiere tener Estados dependientes de ella. Las relaciones funcionan de acuerdo con criterios y precios de mercado”.

“Desde un punto de vista estrictamente comercial, China realmente no tiene demasiado que ganar en Cuba. No ha sido un lugar particularmente rentable”, agrega Meyers.

Para la académica, la aproximación de Pekín responde, entre otros factores, a los propios intereses económicos de China y a su política industrial:

“China hoy tiene menos capital disponible para invertir globalmente y necesita dirigirlo de manera mucho más específica y estratégica”.

“Y si operar en una región resulta problemático —por razones económicas, geopolíticas o de seguridad— entonces ese capital se redirige a otros lugares. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora”.

Getty Images: Las sanciones y restricciones estadounidenses han agravado la crisis económica y energética que enfrenta Cuba.

El factor Estados Unidos

Que Estados Unidos esté al otro lado de la crisis cubana no es un factor menor en la ecuación para China.

La crisis económica y energética que afecta a la isla —agravada por el bloqueo petrolero estadounidense y las presiones políticas de EE.UU.— es vista con preocupación desde Pekín.

China ha condenado el embargo y el bloqueo y recientemente hizo lo mismo respecto de la decisión de Donald Trump de llevar al expresidente Raúl Castro ante la justicia.

Mientras en La Habana crece la preocupación por una posible intervención, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun declaró que “Estados Unidos debería dejar de utilizar las sanciones y el aparato judicial como herramientas de opresión contra Cuba y abstenerse de hacer amenazas de uso de la fuerza en cualquier momento”.

Pero, de acuerdo con expertos, China está lejos de asumir un rol que supere la rétorica en favor de Cuba y que implique arriesgar su propia relación con la potencia norteamericana.

En eso la renovada “Doctrina Monroe” de Trump en América Latina es clave.

La Casa Blanca ha sido explícita en que el énfasis “América para los americanos” tiene como objetivo hacer retroceder a influencias extranjeras —como la china— en la región.

Para Shawn Yuan, editor del servicio chino de la BBC, las señales que ha dado EE.UU. con su intervención en Venezuela y su campaña por retomar el control absoluto en el hemisferio han calado en la perspectiva de Pekín.

“China entiende perfectamente lo que eso significa para Estados Unidos”, afirma.

“Pekín no está en una posición para involucrarse profundamente en los asuntos cubanos. Definitivamente no en el contexto de la narrativa tan fuerte de Trump respecto a la isla”, agrega.

Getty Images: La Casa Blanca ha sido clara en que quiere hacer retroceder la presencia china en América Latina.

Meyers sostiene que “cualquier cosa que China haga en Cuba —y hay quienes sugieren que podría ofrecer más financiamiento o algún otro tipo de apoyo al pueblo cubano— puede ser vista como problemática desde Washington”.

En ese sentido, los expertos aseguran que Pekín está ensayando un delicado equilibrio entre demostrar que ser su aliado sigue siendo valioso y, al mismo tiempo, cuidando las relaciones con EE.UU.

“Se trata de actuar con más cuidado, al menos por ahora. Eso no significa que China se esté retirando. Pero sí estamos viendo relaciones más discretas, menos visibles públicamente”.

Yuan agrega que “desde una perspectiva puramente económica, Estados Unidos es un socio muchísimo más grande para China”.

“Enfadar a Estados Unidos por una economía pequeña como Cuba no es algo que esté en el interés de China. Cuba simplemente no es tan importante para China desde el punto de vista económico”.

Sobre las expectativas de la isla, la economista cubana Tamarys Bahamonde, afirma que probablemente “la ayuda de China se va a mantener en ese orden, en un apoyo moral”.

La otra isla

El factor Taiwán también es un elemento que destacan los expertos para explicar la posición de China respecto de Cuba.

Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y el propio Xi Jinping calificó ese asunto en el marco de la visita que le hizo Trump hace poco como “el más importante” en la relación bilateral con Estados Unidos.

“En el caso de China, la situación geopolítica es muy compleja porque si China le dice a Estados Unidos ‘manténganse fuera de Taiwán y no se involucren en nuestra región’, entonces Estados Unidos puede adoptar exactamente la misma posición respecto a las Américas”, sostiene Yafe.

Yuan recuerda, en el mismo sentido, las palabras del mandatario estadounidense tras regresar a Washington luego de su visita a China: “Trump señaló algo muy interesante; que Taiwán está a solo 59 millas de China continental. ‘Nosotros estamos a 9.500 millas y eso es un problema’, afirmó. Y ese es exactamente el mismo sentimiento que probablemente comparte Pekín”.

“Podríamos literalmente reemplazar la palabra Taiwán por Cuba y China continental por Estados Unidos y sería exactamente lo mismo”.

Para Yuan las similitudes ideológicas entre China y Cuba no necesariamente superan todos los demás cálculos estratégicos que Pekín tiene respecto a Taiwán.

Getty Images: Tras la reunión entre Trump y Xi, el líder taiwanés Lai Ching-te ha insistido en que la isla es un “país soberano, independiente y democrático” y que la paz en el estrecho de Taiwán no será “sacrificada ni intercambiada”.

En la era de Xi Jinping pareciera que las cercanías ideológicas importan menos que la disputa hegemónica mundial.

Los expertos aseguran que, además, la perspectiva de China sobre la expansión de las ideas comunistas fuera de sus fronteras no es algo que necesariamente esté en su interés principal.

Por lo mismo, los cálculos estratégicos parecieran pesar más en este momento.

“Probablemente el socio más importante que tiene China es Rusia. No se trata realmente de Venezuela, Cuba o Corea del Norte. La idea que tiene Putin de desafiar el dominio occidental liderado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es algo que Xi Jinping comparte profundamente”, dice Yuan.

BBC:

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